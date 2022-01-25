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Производители предупредили о росте цен на хлеб

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Российское подразделение финской Fazer Group, одного из крупнейших производителей хлебобулочных изделий России, предупредило партнеров о повышении цен на свою продукцию с 1 февраля. Рост составит от 16,5 до 30% в зависимости от категории, сообщает 25 января РБК со ссылкой на письмо ООО «Фацер».

В компании пояснили, что себестоимость производства выросла на 18,4%. В частности, мука и зерновые подорожали на 6,5%, транспорт, затраты на рабочих и энергия — на 5,3%.

О повышении закупочных цен партнеров начали предупреждать и другие производители. Например, крупнейшая в Восточной Сибири сеть «Командор» получила такое письмо от Иркутского хлебозавода. Глава булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов сообщил изданию, что в 2022 году производителю придется снова повысить отпускные цены на хлеб. Последний раз холдинг делал это в сентябре 2021 года, когда дорожали многие виды сырья, но прошлогодний рост затрат еще не в полной мере отразился на стоимости.

Козлов отмечает, что доля сырья и упаковки в массовых сортах хлеба составляет от 35 до 60% отпускной цены. По его оценке, в течение 2022 года сырье может подорожать в пределах 20%, еще 3–4% к стоимости продукта могут прибавиться из-за подорожания транспортировки в конце прошлого года на 20%.

Как ранее рассказывала «Фонтанка» с опорой на данные Росстата, батон из высшего сорта пшеничной муки подорожал за 2021 год на 15,8%, ржаной хлеб — на 8,19%.

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Комментарии (25)

***_555
"Санкции нам только на пользу"
iigaza
Весь хлеб (заводской и частных пекарен) делается на чистейшем пальмовом масле плюс красители, эмульгаторы, усилители вкуса, Е-добавки и т.п.
Дешевый ржаной хлеб потому и дешев, что на самом деле не ржаной, а нечто подкрашенное и подкисленное из второсортной пшеничной муки.
DimDimych
Не знаю сколько стоит хлеб, но макарошки по 250-300р за 0,5кг - это конечно жесть. Не ожидал, что стоимость макарон когда-нибудь окажатся в ценовой категории между свининой и говядиной.
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