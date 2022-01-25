Производители предупредили о росте цен на хлеб

Российское подразделение финской Fazer Group, одного из крупнейших производителей хлебобулочных изделий России, предупредило партнеров о повышении цен на свою продукцию с 1 февраля. Рост составит от 16,5 до 30% в зависимости от категории, сообщает 25 января РБК со ссылкой на письмо ООО «Фацер».



В компании пояснили, что себестоимость производства выросла на 18,4%. В частности, мука и зерновые подорожали на 6,5%, транспорт, затраты на рабочих и энергия — на 5,3%.



О повышении закупочных цен партнеров начали предупреждать и другие производители. Например, крупнейшая в Восточной Сибири сеть «Командор» получила такое письмо от Иркутского хлебозавода. Глава булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов сообщил изданию, что в 2022 году производителю придется снова повысить отпускные цены на хлеб. Последний раз холдинг делал это в сентябре 2021 года, когда дорожали многие виды сырья, но прошлогодний рост затрат еще не в полной мере отразился на стоимости.

