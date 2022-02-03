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Обнюхивают дерево и ровным строем уходят в закат. Амурская тигрица Тала показала подросших тигрят

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Скриншот из видео
Скриншот из видеоФото: amurtigercenter / Instagram
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Фотоловушка в заповеднике «Бастак» в Еврейской автономной области запечатлела краснокнижную тигрицу Талу и двух ее подросших тигрят. Чуть больше года назад ее подумывали изъять из дикой природы из-за травмы, но предполагали, что у нее появились дети. Подтвердить это удалось лишь минувшей осенью, когда тигрята впервые попали на камеру.

Тигриное семейство совершило набег на маркировочное дерево, сообщают 3 февраля в центре «Амурский тигр». Кошки по очереди обнюхали ствол, после чего ровным строем ушли в закат. На записи видно, как тигрята дружно следуют за матерью.

Тала — дочь тигрицы Золушки, спасенной людьми в 2012 году на юго-западе Приморского края. Ее нашли погибавшей от истощения и обморожения, долго лечили, затем поместили в центр реабилитации. В начале 2013 года ее выпустили в естественную среду — в заповедник «Бастак», и она положила начало восстановлению численности амурских тигров в Еврейской автономной области.

Сама Тала тоже не обошлась без приключений. В 2020 году она травмировала переднюю лапу, из-за чего стала реже попадать на фотоловушки. Встал вопрос об изъятии ее из природы для реабилитации, но ситуацию осложняло то, что, по данным центра, тигрица могла быть кормящей матерью. Тогда ее изъятие неминуемо бы привело к гибели потомства. В какой-то момент Тала совсем перестала попадать на камеры, и в центре даже предположили, что она погибла. Но осенью 2021 года она снова объявилась — живая-здоровая и с двумя годовалыми тигрятами.

Скриншот из видео
Скриншот из видеоФото: amurtigercenter / Instagram

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Комментарии (2)

265053050
Тигрята ? ! Уже большие звери.....как хорошо , что все у них хорошо! и плотненькие такие и шкура лоснится ....прекрасно!
Noisymouse
Ох, хороши!) Вот все у Всевышнего получилось сразу, но к седьмому дню Он явно устал...
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