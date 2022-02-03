Обнюхивают дерево и ровным строем уходят в закат. Амурская тигрица Тала показала подросших тигрят

Фотоловушка в заповеднике «Бастак» в Еврейской автономной области запечатлела краснокнижную тигрицу Талу и двух ее подросших тигрят. Чуть больше года назад ее подумывали изъять из дикой природы из-за травмы, но предполагали, что у нее появились дети. Подтвердить это удалось лишь минувшей осенью, когда тигрята впервые попали на камеру.

Тигриное семейство совершило набег на маркировочное дерево, сообщают 3 февраля в центре «Амурский тигр». Кошки по очереди обнюхали ствол, после чего ровным строем ушли в закат. На записи видно, как тигрята дружно следуют за матерью.