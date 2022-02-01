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В Петербурге расчертили проект планировки Московско-Дунайской развязки

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Смольный в ближайшее время утвердит проект планировки развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. Соответствующий проект распоряжения 1 февраля был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы и опубликован на сайте правительства города.

Длина линейного объекта составит 2,6 км. Усредненная пропускная способность (с учетом того, что транспорт имеет разные габариты) составит от 237,3 тысячи до 612 тысяч единиц.

Будущая развязка будет строиться в непосредственной близости от границ выявленного регионального памятника — мясокомбината имени С. М. Кирова и объекта культурного наследия федерального значения — статуй быков. Их можно видеть на пересечении Московского шоссе и улицы Ленсовета, статуи сторожат въезд на территорию завода.

Документ предусматривает мероприятия по сохранению памятников: благоустройство территории, приспособление к современному использованию и благоустройство.

Часть средств для строительства развязки город получит из федерального центра. Москва добавит 1 млрд рублей в текущем году и 3,4 млрд рублей в 2023 году на строительство Московско-Дунайской развязки, Южной широтной магистрали и подключение Приморского шоссе к Лахта Центру.

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Комментарии (6)

staroverspb
Стройка началась без утверждённого проекта, значит подрядчик "свой". Вот и вся антикоррупционная составляющая! Есть ещё сомнения?
266182335
Там во всю идет строительство развязки.
ДуремарСПб.
Там будущее гетто построили на территории мясокомбината.Бойни.Кто в своем уме там квартиры покупает.Не питерцы не помнят репортажей Неазорова .
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