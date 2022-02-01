В Петербурге расчертили проект планировки Московско-Дунайской развязки

Смольный в ближайшее время утвердит проект планировки развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. Соответствующий проект распоряжения 1 февраля был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы и опубликован на сайте правительства города.



Длина линейного объекта составит 2,6 км. Усредненная пропускная способность (с учетом того, что транспорт имеет разные габариты) составит от 237,3 тысячи до 612 тысяч единиц.

Будущая развязка будет строиться в непосредственной близости от границ выявленного регионального памятника — мясокомбината имени С. М. Кирова и объекта культурного наследия федерального значения — статуй быков. Их можно видеть на пересечении Московского шоссе и улицы Ленсовета, статуи сторожат въезд на территорию завода.

