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Федеральный центр профинансирует строительство Московско-Дунайской развязки в Петербурге

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое распределяет между регионами средства федерального бюджета на строительство и реконструкцию дорог. Петербургу досталось 4,7 миллиарда.

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Документ опубликован на сайте правительства 20 декабря. Согласно ему, на отдельные мероприятия Смольный получит 1 млрд в 2022 году и 3,4 млрд — в 2023-м. В списке этих мероприятий — строительство Южной широтной магистрали, подключение Приморского шоссе к «Лахта центру» и строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Еще по 170 млн город получит в 2022 и 2023 годах без указания конкретных целей.

Ленинградской области направят 1,1 млрд в 2022 году и 233 млн в 2023-м: среди объектов строительство моста через Волхов на подъезде к Киришам, реконструкция дороги «Санкт-Петербург — Колтуши», строительство дороги от КАД до «Санкт-Петербург — Матокса», а также нового выхода из города в обход Мурино и Нового Девяткино.

Напомним, ранее Смольный решил перераспределить средства внутри адресной инвестиционной программы 2021 года, чтобы ускорить строительство Московско-Дунайской развязки, увеличив авансирование.

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Комментарии (4)

AP-SPb
Как-то совсем мало. Да и из разумного и реально нужного только Дунайская развязка и есть. Остальное - выброшенные деньги.
Borze
про метро - молчок. и это совсем не радует.
Athair
Эх, еще бы Витебский/Благодатную развязали, а то там как ни поеду - пробка на Витебском...
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