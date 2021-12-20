Федеральный центр профинансирует строительство Московско-Дунайской развязки в Петербурге

Документ опубликован на сайте правительства 20 декабря. Согласно ему, на отдельные мероприятия Смольный получит 1 млрд в 2022 году и 3,4 млрд — в 2023-м. В списке этих мероприятий — строительство Южной широтной магистрали, подключение Приморского шоссе к «Лахта центру» и строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Еще по 170 млн город получит в 2022 и 2023 годах без указания конкретных целей.



Ленинградской области направят 1,1 млрд в 2022 году и 233 млн в 2023-м: среди объектов строительство моста через Волхов на подъезде к Киришам, реконструкция дороги «Санкт-Петербург — Колтуши», строительство дороги от КАД до «Санкт-Петербург — Матокса», а также нового выхода из города в обход Мурино и Нового Девяткино.

