FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -7
77.47р86.50р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Три моста на въезде в Выборг с Приморского шоссе отремонтируют и превратят в два

2
Печать
Фото: Дорожный комитет Ленобласти
ПоделитьсяПоделиться

В Ленинградской области в 2022 году отремонтируют три моста на въезде в Выборг со стороны Петербурга. На время работ будет организован временный мост.

Все три объекта расположены на подъезде к городу со стороны Приморского шоссе, если следовать через судостроительный завод. Технически там один мост и два путепровода. Один из них — через железную дорогу — в результате капремонта будет заменен насыпью, поскольку «железка» там уже не действующая, сообщают 31 января в Instagram «Дороги Ленобласти». Второй путепровод обновят и усилят.

ПоделитьсяПоделиться

Жители Выборга давно ждут этот ремонт, да и петербуржцы там ездят довольно часто. Как отмечают дорожники, объект сложный и составной, поэтому над проектом капремонта работали долго, но в конце 2021 года экспертиза его одобрила. Работы запланированы на этот год.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

274076481
Они пишут что жд. ветка не действующая. А ничего что по этому путепроводу идут составы в порт и судостроительный завод?
Kostyn
Выборг мой любимый город! Город спаситель, если нечего делать только туда на выходные с одной ночёвкой. Единственный город не сильно далёкий от Питера который никогда не надоедает, жаль, что могу выбираться туда только несколько раз в год. Выборг сила!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний