Три моста на въезде в Выборг с Приморского шоссе отремонтируют и превратят в два

В Ленинградской области в 2022 году отремонтируют три моста на въезде в Выборг со стороны Петербурга. На время работ будет организован временный мост.

Все три объекта расположены на подъезде к городу со стороны Приморского шоссе, если следовать через судостроительный завод. Технически там один мост и два путепровода. Один из них — через железную дорогу — в результате капремонта будет заменен насыпью, поскольку «железка» там уже не действующая, сообщают 31 января в Instagram «Дороги Ленобласти». Второй путепровод обновят и усилят.