Петербуржцам отказали в коллективном иске против QR-кодов

Судья зачитала только резолютивную часть решения, передает корреспондент «Фонтанки» 28 января. Обоснование отказа пока неизвестно.
В прениях представители Смольного коротко отметили, что требование не пускать в магазины непривитых продиктовано лишь заботой о населении. Ограничения временные и были введены как исключительный случай.
Истцы ссылались на множество различных законов и указывали на «дырявость» постановления. Если совсем коротко и ясно, то по смыслу ограничений они вводятся из-за угрозы распространения ковида. А он, как показывает статистика, уже давно распространился.
Дело, рассмотрение которого началось в декабре, сперва состояло из одного коллективного иска, через месяц в нем было уже под сотню истцов. В заседании интересы уже по двум коллективным искам представляли юрист Ольга Вечхайзер и адвокат Максим Богданков, также в процессе участвовал сам себе истец Игорь Волков.
По мнению заявителей, требование не пускать в кафе и магазины посетителей без QR-кодов нарушает их права, в том числе конституционные. Один из ключевых вопросов — раскрытие медицинских данных. Ответчики в лице двух юристов Смольного на это парировали, что, во-первых, есть законодательная норма, по которой медицинская тайна при угрозе распространения инфекционных заболеваний не так уж и важна. А во-вторых, в QR-код зашиты данные о наличии медицинского документа, а не его содержание.