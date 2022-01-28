Петербуржцам отказали в коллективном иске против QR-кодов

Судья зачитала только резолютивную часть решения, передает корреспондент «Фонтанки» 28 января. Обоснование отказа пока неизвестно.



В прениях представители Смольного коротко отметили, что требование не пускать в магазины непривитых продиктовано лишь заботой о населении. Ограничения временные и были введены как исключительный случай.



Истцы ссылались на множество различных законов и указывали на «дырявость» постановления. Если совсем коротко и ясно, то по смыслу ограничений они вводятся из-за угрозы распространения ковида. А он, как показывает статистика, уже давно распространился.

