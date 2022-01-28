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Петербуржцам отказали в коллективном иске против QR-кодов

В Санкт-Петербургском городском суде закончилось рассмотрение исков к Смольному, которыми горожане пытались оспорить законность введения QR-кодов. Им отказали.

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Судья зачитала только резолютивную часть решения, передает корреспондент «Фонтанки» 28 января. Обоснование отказа пока неизвестно.

В прениях представители Смольного коротко отметили, что требование не пускать в магазины непривитых продиктовано лишь заботой о населении. Ограничения временные и были введены как исключительный случай.

Истцы ссылались на множество различных законов и указывали на «дырявость» постановления. Если совсем коротко и ясно, то по смыслу ограничений они вводятся из-за угрозы распространения ковида. А он, как показывает статистика, уже давно распространился.

Дело, рассмотрение которого началось в декабре, сперва состояло из одного коллективного иска, через месяц в нем было уже под сотню истцов. В заседании интересы уже по двум коллективным искам представляли юрист Ольга Вечхайзер и адвокат Максим Богданков, также в процессе участвовал сам себе истец Игорь Волков.

По мнению заявителей, требование не пускать в кафе и магазины посетителей без QR-кодов нарушает их права, в том числе конституционные. Один из ключевых вопросов — раскрытие медицинских данных. Ответчики в лице двух юристов Смольного на это парировали, что, во-первых, есть законодательная норма, по которой медицинская тайна при угрозе распространения инфекционных заболеваний не так уж и важна. А во-вторых, в QR-код зашиты данные о наличии медицинского документа, а не его содержание.

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Комментарии (19)

simak
Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20 (право на жизнь), 21 (право на достоинство личности, запрет на жестокое обращение и медицинские опыты без согласия человека), части 1 статьи 23 (неприкосновенность частной жизни и личной тайны), 24 (недопустимость сбора информации о частной жизни лица без его согласия), 28 (свобода совести и вероисповедания), части 1 статьи 34 (право на свободное использование своих способностей и имущества), части 1 статьи 40 (право на жилище), 46-54 (судебно-юридические аспекты, право не свидетельствовать против себя, право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями органов власти или должностных лиц) Конституции РФ. Это сказано в Федеральном Конституционный Закон о ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

В РФ уже два года как действует более МЯГКИЙ режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ из-за угрозы распространения коронавируса, который тем более не допускает этих ограничений.
Njura
А есть умные юристы, правозащитники? Вроде из так много было. Они что не могут доказать, что Конституция нарушается? Суду-то, ясно, веры нет.
guess
В Канаде настолько власти задолбали население своей неугомонной заботой, что колонны большегрузов со всей страны подъехали к главному, также «триждыуколотому», у того сразу обнаружился ковид, и полез малохольный в свой бункер спасаться, не забыв крикнув, вы главное уколитесь))) смешно, да. Забота, которая никому не нужна она не обернётся ничем добрым этой власти
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