Мурманское шоссе все еще стоит после смертельной аварии. Очевидцы показывают последствия ДТП

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Движение по федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти по-прежнему сильно затруднено из-за массовой аварии с грузовиками, пробки в обе стороны тянутся на несколько километров. В Сети появилось видео с места ДТП.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, что одна из фур с поврежденным прицепом съехала в кювет. За ней в снегу стоит легковая с разбитой передней частью. С другой стороны дороги — два самосвала, у одного из которых разворотило кабину. За ними просматривается еще одна легковая.
Напомним, что около 11 часов утра 28 января на 105-м километре трассы «Кола», не доезжая Кисельни, столкнулись три грузовика и два легковых автомобиля. В результате один человек погиб. Сорок минут трасса была полностью перекрыта, после чего организовали реверсивное движение.
По данным «Яндекс.Пробок», на участке до сих пор заторы в обоих направлениях: в Петербург он тянется почти на 4 километра, а в область — почти на 6 км.