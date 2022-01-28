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Мурманское шоссе все еще стоит после смертельной аварии. Очевидцы показывают последствия ДТП

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Видео: Александр Иванов / «Группа тех, кто живёт в Пупышево»

Движение по федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти по-прежнему сильно затруднено из-за массовой аварии с грузовиками, пробки в обе стороны тянутся на несколько километров. В Сети появилось видео с места ДТП.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что одна из фур с поврежденным прицепом съехала в кювет. За ней в снегу стоит легковая с разбитой передней частью. С другой стороны дороги — два самосвала, у одного из которых разворотило кабину. За ними просматривается еще одна легковая.

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Напомним, что около 11 часов утра 28 января на 105-м километре трассы «Кола», не доезжая Кисельни, столкнулись три грузовика и два легковых автомобиля. В результате один человек погиб. Сорок минут трасса была полностью перекрыта, после чего организовали реверсивное движение.

По данным «Яндекс.Пробок», на участке до сих пор заторы в обоих направлениях: в Петербург он тянется почти на 4 километра, а в область — почти на 6 км.

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Комментарии (2)

273041775
Здравствуйте. Есть информация о погибшем? Была ли у него семья, дети? Помощь наверняка потребуется. Пишите тут.
260683881
Когда тонар в замесе,то многое становится очевидным.
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