Мурманское шоссе все еще стоит после смертельной аварии. Очевидцы показывают последствия ДТП

Видео: Александр Иванов / «Группа тех, кто живёт в Пупышево»

Движение по федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти по-прежнему сильно затруднено из-за массовой аварии с грузовиками, пробки в обе стороны тянутся на несколько километров. В Сети появилось видео с места ДТП.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что одна из фур с поврежденным прицепом съехала в кювет. За ней в снегу стоит легковая с разбитой передней частью. С другой стороны дороги — два самосвала, у одного из которых разворотило кабину. За ними просматривается еще одна легковая.