Смертельная авария с грузовиками перекрыла трассу «Кола» в районе Кисельни

Массовое ДТП с участием нескольких грузовых машин произошло утром 28 января на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти. По предварительным данным, есть погибший.

Около 11 часов утра на 105-м километре автодороги, неподалеку от деревни Селиверстово Кисельнинского сельского поселения, столкнулись три грузовых и два легковых автомобиля, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек.

Из-за аварии движение по трассе было полностью перекрыто 40 минут, а с 11:40 осуществляется в реверсивном режиме. По данным «Яндекс.Пробок», на Мурманском шоссе собрались пробки в обе стороны: около 3 километров в направлении Петербурга и порядка 4 километров в область.