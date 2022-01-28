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Смертельная авария с грузовиками перекрыла трассу «Кола» в районе Кисельни

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Массовое ДТП с участием нескольких грузовых машин произошло утром 28 января на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти. По предварительным данным, есть погибший.

Около 11 часов утра на 105-м километре автодороги, неподалеку от деревни Селиверстово Кисельнинского сельского поселения, столкнулись три грузовых и два легковых автомобиля, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек.

Из-за аварии движение по трассе было полностью перекрыто 40 минут, а с 11:40 осуществляется в реверсивном режиме. По данным «Яндекс.Пробок», на Мурманском шоссе собрались пробки в обе стороны: около 3 километров в направлении Петербурга и порядка 4 километров в область.

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Комментарии (4)

Bush1
Ещё в начале 90-х слышал легенду про эти сотые километры там. Типа что-то там не так, волхвы и т.п.
Ерунда конечно. Но реально на этом прямике бьются часто. И все с погибшими.
Москва 2041
Странно, там камеры и все едут медленно. И светофор есть.
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