«США не откажутся от принципа «открытых дверей» в НАТО». Госсекретарь США не раскрыл детали ответа Москве

Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 января сделал заявление и ответил на вопросы журналистов после того, как посол США в России Салливан передал в МИД письменный ответ на предложения Кремля по гарантиям безопасности.

Раскрывать детали ответа Блинкен не стал, отметив, что США ждут того же от Москвы. Вместе с тем Блинкен отметил, как передает ТАСС, что США не откажутся от принципа «открытых дверей» в НАТО, но открыты к диалогу с РФ и предпочитают дипломатический путь урегулирования. США и РФ могут сотрудничать по ударным ракетным системам, прозрачности учений, контролю над вооружениями, сообщил госсекретарь США.

Фото: скриншот видео YouTube / U.S. Department of State Поделиться Поделиться







Ответы США на предложения РФ были полностью скоординированы с союзниками и Украиной, а в случае возможного обострения вокруг Украины США координируются с союзниками по поставкам газа в Европу, уточнил госсекретарь США.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Вашингтона сообщил, что в ближайшие дни на Украину прибудут новые поставки военного снаряжения из США.

«США надеются, что предназначенные для отправки в Европу силы не придется задействовать. США считают, что дальнейшее развитие событий вокруг Украины зависит от России», — отметил Блинкен.

Рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация США уверена в том, что Россия начнет предполагаемое «вторжение».

«Пока мы не знаем, будет ли Россия продолжать свою агрессию в отношении Украины. В любом случае мы обязаны разослать эти уведомления американцам, — заметил Блинкен. — России остается решать, как отвечать. Мы готовы к любому [варианту развития событий]».

По словам Блинкена, США не исключают, что у России еще нет твердого решения по поводу возможного «вторжения» на Украину. Ранее в среду в Госдепе США заявляли, что Россия может вторгнуться на Украину в период до середины февраля.



Дипломат добавил, что ожидает новых контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ближайшие дни. В прошлый раз дипломаты встречались в Женеве 21 января.

Ранее в среду, выступая в Госдуме, Сергей Лавров заявил, что «замотать» обсуждение требований гарантий нерасширения НАТО не получится.

«Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчётливо просматривается, особенно в попытках сбросить всю эту тематику в ОБСЕ либо путём настойчивых призывов Евросоюза найти и ему место в этих дискуссиях мы не дадим. Замотать эти наши инициативы мы не дадим. Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, предпримет необходимые ответные меры», — сказал Лавров, чьи слова были встречены аплодисментами депутатов.

После выступления Лаврова лидеры «Единой России» заявили о необходимости отправки в так называемые ДНР и ЛНР российских вооружений.

