Лавров: «Если Запад продолжит агрессивный курс, Москва предпримет необходимые ответные меры»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не даст «замотать» проекты договоров о безопасности и нерасширении НАТО в бесконечных дискуссиях. Москва готовится к «ответным мерам», если ответы США будут «неконструктивными», сказал 26 января с трибуны Госдумы Лавров.

«21 января по просьбе американских коллег у меня состоялись переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Он заверил, и мы надеемся, что эти заверения будут реализованы, передать нам уже на этой неделе письменные постатейные ответы с разъяснениями позиции США по нашим конкретным требованиям. В зависимости от содержания этого ответа, который, повторю, ожидается на этой неделе, мы будем готовить совместно с нашими коллегами из других ведомств предложения президенту о дальнейших шагах», — заявил депутатам глава МИД РФ.



Фото: скриншот YouTube / РБК Поделиться Поделиться







Сергей Лавров уточнил, что привлечь к этим переговорам кого-то, кроме США, не получится.

«Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчётливо просматривается, особенно в попытках сбросить всю эту тематику в ОБСЕ, либо путём настойчивых призывов Евросоюза найти и ему место в этих дискуссиях, мы не дадим. Замотать эти наши инициативы мы не дадим. Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, предпримет необходимые ответные меры. В любом случае, все должны исходить из того, что безопасность России и её граждан — безусловный приоритет. И она будет надёжно обеспечена при всех обстоятельствах», — сказал Лавров, чьи слова были встречены аплодисментами депутатов.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров с США о гарантиях безопасности и соглашения с НАТО. Ранее в январе в Женеве начались российско-американские консультации по этим вопросам, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Инициативы РФ обсуждались и в Вене, на площадке ОБСЕ.



После переговоров в Женеве 21 января госсекретарь США Блинкен заявил, что на остроту вопросов безопасности влияют действия Москвы.

«Я сказал Лаврову, что очень многие действия, которые они предприняли в эти годы, вызвали фактически всё то, чего Россия как раз хотела избежать. Как их действия улучшили ситуацию с их обеспокоенностью? Напротив, ситуация изменилась в противоположную сторону. И сейчас, если Россия возобновит свою агрессию против Украины, результат будет заключаться в усилении тех вещей и тенденций, в отношении которых Россия выражает обеспокоенность», — резюмировал Блинкен.

«Всё это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это всё происходит из-за того, что делают НАТО, Соединённые Штаты [Америки], и за счёт той информации, которую они распространяют», — заявил 24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя причину роста геополитической напряжённости.

Переговоры по безопасности идут на фоне нарастания военного напряжения вокруг границ России и Украины. США и Великобритания перебросили летальное оружие Киеву. Россия проводит военные манёвры в Белоруссии.



Президент США Джозеф Байден допустил введение персональных санкций против Владимира Путина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на это заявил, что «в понимании граждан нашей страны — это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации».

