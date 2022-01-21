«Россия никогда не угрожала украинскому народу». Лавров рассказал о переговорах с Блинкеном в Женеве

Российская Федерация никогда не угрожала украинскому народу от лица своих официальных представителей, заявил 21 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве.

Глава МИД РФ уточнил, что сегодняшние переговоры «помогут американской стороне подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты договора с США и соглашения с НАТО».

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров с США о гарантиях безопасности и соглашения с НАТО. Ранее в январе в Женеве начались российско-американские консультации по этим вопросам, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Инициативы РФ обсуждались и в Вене на площадке ОБСЕ.



Накануне о переговорах в Москвой отчитался президент США Джо Байден, который не исключил новой личной встречи с Владимиром Путиным.



«Давайте не будем забегать вперед, — сказал в пятницу Лавров, отвечая на вопрос о возможности саммита РФ — США после получения ответов Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. — Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом. Ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены, чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров».



В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров отметил, что диалог с Лавровым был «откровенным и субстантивным».



«Мы все в равной степени привержены пути дипломатии и диалога, чтобы попытаться разрешить наши разногласия. Но мы также обязуемся, если это окажется невозможным и Россия решит продолжить агрессию против Украины, дать единый, быстрый и жесткий ответ», — сообщил Блинкен.

