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«Россия никогда не угрожала украинскому народу». Лавров рассказал о переговорах с Блинкеном в Женеве

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Российская Федерация никогда не угрожала украинскому народу от лица своих официальных представителей, заявил 21 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве.

«Россия никогда, нигде, ни разу, устами свих официальных представителей не угрожала украинскому народу», — цитирует Лаврова ТАСС.

Фото: скриншот YouTube / RT на русском
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Глава МИД РФ уточнил, что сегодняшние переговоры «помогут американской стороне подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты договора с США и соглашения с НАТО».

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров с США о гарантиях безопасности и соглашения с НАТО. Ранее в январе в Женеве начались российско-американские консультации по этим вопросам, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Инициативы РФ обсуждались и в Вене на площадке ОБСЕ.

Накануне о переговорах в Москвой отчитался президент США Джо Байден, который не исключил новой личной встречи с Владимиром Путиным.

«Давайте не будем забегать вперед, — сказал в пятницу Лавров, отвечая на вопрос о возможности саммита РФ — США после получения ответов Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. — Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом. Ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены, чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров».

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров отметил, что диалог с Лавровым был «откровенным и субстантивным».

«Мы все в равной степени привержены пути дипломатии и диалога, чтобы попытаться разрешить наши разногласия. Но мы также обязуемся, если это окажется невозможным и Россия решит продолжить агрессию против Украины, дать единый, быстрый и жесткий ответ», — сообщил Блинкен.

Фото: скриншот YouTube / RT на русском

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Комментарии (19)

Набеглов
Мистер Ложь.
266597475
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