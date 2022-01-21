Лавров: США письменно ответят на предложения РФ по безопасности до конца января

США на следующей неделе дадут письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом 21 января после встречи в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Встреча была у нас промежуточная, Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнений, который поможет им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчеркнуто, представить нам письменную реакцию», – цитирует Лаврова «Интерфакс».

При этом министр иностранных дел России уточнил, что российская сторона будет настаивать на обнародовании ответов США по гарантиям безопасности.



«Это их собственность, которая будет нам передана в качестве их позиции. Я считаю, что было бы правильно этот ответ предать гласности, и буду просить Энтони Блинкена, чтобы они не возражали», – сказал Сергей Лавров.

В свою очередь Госсекретарь США заявил, что услышал слова Лаврова об отсутствии у РФ планов вторжения на Украину. «Но опять же, мы смотрим на то, что видно всем: это поступки и действия, а не слова, в этом и разница», – подчеркнул Блинкен.

Сергей Лавров после переговоров с американским коллегой утверждал, что «Россия никогда, нигде, ни разу, устами свих официальных представителей не угрожала украинскому народу».

Вместе с тем Энтони Блинкен отметил, что США не будут вести переговоры с РФ насчет принципа «открытых дверей» НАТО.

«Очень важно быть взаимно откровенным о вещах, на которые мы не пойдем, и одной из них является то, что мы не будем пересматривать фундаментальные принципы, которые у нас есть и которые мы будем защищать. Одним из них является принцип «открытых дверей» НАТО», – сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой.



Фото: скриншот YouTube / Телеканал 360 Поделиться Поделиться







Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Вашингтона завил, что действия России усугубили ситуацию с проблемами, которые Москва пытается решить.

«Я сказал Лаврову, что очень многие действия, которые они предприняли в эти годы, вызвали фактически все то, чего Россия как раз хотела избежать. Как их действия улучшили ситуацию с их обеспокоенностью? Напротив, ситуация изменилась в противоположную сторону. И сейчас, если Россия возобновит свою агрессию против Украины, результат будет заключаться в усилении тех вещей и тенденций, в отношении которых Россия выражает обеспокоенность», – резюмировал Блинкен.

Ранее про противостояние с Россией по вопросам не расширения НАТО и гарантиям безопасности в Европе высказался президент США Джо Байден. В частности американский лидер пообещал «экономическую катастрофу» для РФ в случае вторжения на Украину.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров с США о гарантиях безопасности и соглашения с НАТО. Ранее в январе в Женеве начались российско-американские консультации по этим вопросам, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Инициативы РФ обсуждались и в Вене на площадке ОБСЕ.