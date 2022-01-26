МИД России подтвердил получение ответа от США по гарантиям безопасности

Посол США Джон Салливан передал замминистра иностранных дел России Александру Грушко ответ Вашингтона на предложения Москвы о гарантиях безопасности. Об этом 26 января сообщает МИД РФ.
«В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», — заявили в ведомстве.
Подробности не раскрываются. Ранее о передаче ответа сообщило издание Bloomberg. По данным «Коммерсанта», Салливан привез в российский МИД два документа — один от США, второй от НАТО.