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МИД России подтвердил получение ответа от США по гарантиям безопасности

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Посол США Джон Салливан передал замминистра иностранных дел России Александру Грушко ответ Вашингтона на предложения Москвы о гарантиях безопасности. Об этом 26 января сообщает МИД РФ.

«В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», — заявили в ведомстве.

Подробности не раскрываются. Ранее о передаче ответа сообщило издание Bloomberg. По данным «Коммерсанта», Салливан привез в российский МИД два документа — один от США, второй от НАТО.

В декабре МИД РФ опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила военному блоку отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток. Консультации по этим вопросам проходили в начале января.

Agence France-Presse со ссылкой на источники сообщило, что НАТО готово работать с Россией над некоторыми предложениями по гарантиям безопасности, однако ряд требований там считают неприемлемыми.

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Комментарии (12)

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....если МИД, согласно просьбе, не озвучит содержание, то Канаде нужно готовиться к приёму беженцев .... а если озвучит, то похоже тоже.
Brit
Письменный ответ был нужен, чтобы показать его китайскому начальнику. Не верил на слово, что дед совсем больной
Modest_5e4ce41f7533b
Ответ получили, но не озвучили по этическим соображениям.
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