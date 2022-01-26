Bloomberg: США передали России ответ по гарантиям безопасности

Россия получила письменный ответ от США по вопросам о гарантиях безопасности. Об этом 26 января сообщила в Twitter журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс.



«Письменный ответ США России уже передан», — написала она со ссылкой на корреспондента агентства Питера Мартина.



По данным «Коммерсанта», ответ в российский МИД привез посол США в РФ Джон Салливан. Издание пишет, что он доставил два документа — один от США, второй от НАТО.



В НАТО сообщили, что генсек альянса Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию в 21:00 по московскому времени.

