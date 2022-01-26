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Bloomberg: США передали России ответ по гарантиям безопасности

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Россия получила письменный ответ от США по вопросам о гарантиях безопасности. Об этом 26 января сообщила в Twitter журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

«Письменный ответ США России уже передан», — написала она со ссылкой на корреспондента агентства Питера Мартина.

По данным «Коммерсанта», ответ в российский МИД привез посол США в РФ Джон Салливан. Издание пишет, что он доставил два документа — один от США, второй от НАТО.

В НАТО сообщили, что генсек альянса Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию в 21:00 по московскому времени.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на источники сообщило, что НАТО готово работать с Россией над некоторыми предложениями по гарантиям безопасности, однако ряд требований там считают неприемлемыми.

В декабре МИД РФ опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила военному блоку отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток. Консультации по этим вопросам проходили в начале января.

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Комментарии (7)

Artem_9
Ну надо же! А я думал до воскресенья будут тянуть)
/me
Ответ написали или нарисовали? :)
Денеб
«Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона» (С)
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