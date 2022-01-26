AFP: В НАТО сочли неприемлемыми часть требований России по безопасности

НАТО готово работать с Россией над некоторыми предложениями по гарантиям безопасности.



«НАТО завершает свой ответ после того, как Россия выдвинула ряд требований безопасности», — сообщает 26 января Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.



Ответ Североатлантического альянса будет готов на этой неделе. В НАТО посчитали часть требований «неприемлемыми или нереалистичными», однако есть ряд вопросов, над которыми они готовы работать с российской стороной.



Накануне Bloomberg узнал, что США не собираются давать подробный ответ на требования России по безопасности.

