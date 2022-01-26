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AFP: В НАТО сочли неприемлемыми часть требований России по безопасности

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НАТО готово работать с Россией над некоторыми предложениями по гарантиям безопасности.

«НАТО завершает свой ответ после того, как Россия выдвинула ряд требований безопасности», — сообщает 26 января Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

Ответ Североатлантического альянса будет готов на этой неделе. В НАТО посчитали часть требований «неприемлемыми или нереалистичными», однако есть ряд вопросов, над которыми они готовы работать с российской стороной.

Накануне Bloomberg узнал, что США не собираются давать подробный ответ на требования России по безопасности.

В декабре МИД РФ опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила военному блоку отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток. Консультации по этим вопросам проходили в начале января.

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Комментарии (6)

bazafaka
рузке солдат! переходи на нашу сторону, мы спишем твои долги по ипотеке и кредит за хундай солярис!
Sonata
Насколько помню, требования выдвинутого Кремлём от лица России ультиматума были изложены в двух опубликованных на сайте МИД частях. С условием, что они должны быть приняты обе и безоговорочно. Поэтому перечень возможных ответов сводится к ДА/НЕТ.
ДуремарСПб.
Запад смотрит на Россию из за корявого дрявого ,по колено высотой забора , а там неплохо одетый гопник орет, трясёт дубинкой и кидается через заборчик фекалиями.Что они скажут)))Ну скажут что не будут в ответ орать и кидаться.
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