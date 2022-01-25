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Bloomberg: Запад готовит ответ на требования России по безопасности

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США не собираются давать подробный ответ на требования России по безопасности. Об этом со ссылкой на собственный источник 25 января сообщает Bloomberg.

Собеседник агентства заявил, что американское руководство совместно с НАТО и ЕС координируют ответ на предложения России. Вашингтон не будет отвечать на каждый пункт, но готов обозначить области для обсуждения.

США собираются также указать на те сферы, которые вызывают тревогу.

В декабре МИД РФ опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила военному блоку отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток

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Комментарии (7)

iAm2Cool
Фонтанка тормозит :) На ютубчике уже с сегодняшнего утра висит брифинг Неда Прайса (официального представителя Госдепа). Кто не совсем безнадёжен в инглише, может собственными ушами послушать. Ответ уже дан - односторонних уступок не будет.
Денеб
Не пишу комментарий, поскольку модератор всё равно сотрёт....
Pilat
То то Псаки не видно.
Видимо нашу особенную девочку посадили писать текст.
И она высунув языки склонив свою одухотворенную головенку набок, одним пальцем набивает его в овальном кабинете текст на клаве.
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