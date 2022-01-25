Bloomberg: Запад готовит ответ на требования России по безопасности

США не собираются давать подробный ответ на требования России по безопасности. Об этом со ссылкой на собственный источник 25 января сообщает Bloomberg.



Собеседник агентства заявил, что американское руководство совместно с НАТО и ЕС координируют ответ на предложения России. Вашингтон не будет отвечать на каждый пункт, но готов обозначить области для обсуждения.



США собираются также указать на те сферы, которые вызывают тревогу.



В декабре МИД РФ опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила военному блоку отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток

