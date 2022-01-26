«Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине». «ЕР» просит руководство России поставить оружие ДНР и ЛНР

Партия «Единая Россия» обратилась к руководству страны с просьбой оказать военную помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР для противостояния «агрессии». Об этом 26 января заявил глава фракции «ЕР» в Госдуме Владимир Васильев.
По его словам, Украина готовится к боевым действиям против мирного населения в Донбассе и увеличивает интенсивность обстрелов.
«Действия стран НАТО сегодня не просто беспокоят, а вызывают реальную тревогу и недоумение. Устраивать истерию в мировых СМИ и одновременно накачивать Украину западным летальным оружием — это очень опасно. <…> Тот сценарий, который демонстрирует коллективный Запад на Украине, напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. <…> В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь ЛНР и ДНР в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан», — сказал Васильев в ролике, опубликованном в соцсетях «ЕР».
Владимир Васильев: Мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан. pic.twitter.com/XsT1qRxmkc— Единая Россия 🇷🇺 (@er_novosti) January 26, 2022
Ранее первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил о необходимости помощи самопровозглашенным народным республикам на востоке Украины в виде поставок отдельных видов вооружений.
24 января Совет Госдумы решил рассмотреть проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР.