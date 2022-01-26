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«Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине». «ЕР» просит руководство России поставить оружие ДНР и ЛНР

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Партия «Единая Россия» обратилась к руководству страны с просьбой оказать военную помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР для противостояния «агрессии». Об этом 26 января заявил глава фракции «ЕР» в Госдуме Владимир Васильев.

По его словам, Украина готовится к боевым действиям против мирного населения в Донбассе и увеличивает интенсивность обстрелов.

«Действия стран НАТО сегодня не просто беспокоят, а вызывают реальную тревогу и недоумение. Устраивать истерию в мировых СМИ и одновременно накачивать Украину западным летальным оружием — это очень опасно. <…> Тот сценарий, который демонстрирует коллективный Запад на Украине, напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. <…> В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь ЛНР и ДНР в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан», — сказал Васильев в ролике, опубликованном в соцсетях «ЕР».

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил о необходимости помощи самопровозглашенным народным республикам на востоке Украины в виде поставок отдельных видов вооружений.

24 января Совет Госдумы решил рассмотреть проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР.

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Комментарии (63)

dragvs
Свободная Украина это надежда на светлое будущее всего СНГ. Понятно что узурпаторы эту надежду хотят уничтожить.
dragvs
Путинская хунта собирается в открытую вооружать террористов на территории Украины. Это вообще как?
VKuser7697873
Вот всё и встало на свои места. Истинный поджигатель войны с Украиной - едриснятина во главе со своим спятившим фюрером. И тут единственный выход: всех, у кого есть действующий партийный билет едрисни, срочно мобилизовать и отправить кормить вшей в окопы на границе самопровозглашенных со страной, у которой нынешний российский режим, соответсвующий всем четырнадцати признакам фашизма, собирается отобрать часть территории. Только вот на войне будут гибнуть не едриснятинские чинуши. А дети тех, чьи родители за эту едриснятину голосовали. А чинуши буду на войне наживаться и по-прежнему отправлять свои капиталы в офф-шоры и покупать себе новые дворцы и яхты. Аминь.
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