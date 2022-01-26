FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -5
78.64р88.93р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Турчак: Россия должна оказать помощь ДНР и ЛНР поставками вооружений

31
Печать

Первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил о необходимости помощи ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений.

«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений», — цитирует 26 января слова Турчака ТАСС.

По его мнению, такой шаг приведет к повышению обороноспособности самопровозглашенных народных республик на востоке Украины. Также помощь Москвы окажет влияние на сдерживание «явно готовящейся Киевом военной агрессии».

Накануне Совет Госдумы принял решение рассмотреть проект обращения к Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (31)

SERGEY111
Турчака туда надо отправить чтобы с крепко зажатым пистолем в руке поднимал в атаку ополченцев со словами - " Чтоб было много у детей игрушек…Чтоб не стреляли взрослые из пушек ! "
ProstoZloy
Предлагаю направить в ДНР и ЛНР в качестве добровольцев всех членов ЕР. Помогать - так помогать!
***_555
Это будет признанием оккупации.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний