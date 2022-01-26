Турчак: Россия должна оказать помощь ДНР и ЛНР поставками вооружений

Первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил о необходимости помощи ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений.
«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений», — цитирует 26 января слова Турчака ТАСС.
По его мнению, такой шаг приведет к повышению обороноспособности самопровозглашенных народных республик на востоке Украины. Также помощь Москвы окажет влияние на сдерживание «явно готовящейся Киевом военной агрессии».
Накануне Совет Госдумы принял решение рассмотреть проект обращения к Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР.