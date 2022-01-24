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Госдума рассмотрит обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР в феврале

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Совет Госдумы принял решение рассмотреть проект обращения к Владимиру Путину о признании самопровозглашенных народных республик на востоке Украины. Как сообщил 24 января РИА Новости зампред фракции КПРФ в парламенте Николай Коломойцев, рассмотрение пройдет в феврале.

Обращение по поводу ДНР и ЛНР внесли в Госдуму 19 января. В нем утверждается, что их признание «обоснованно и морально». По замыслу авторов документа, это «положит начало процессу международного признания» и «создаст основания для гарантий безопасности и защиты их (самопровозглашенных республик. — Прим. ред.) народов».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня заявил, что Киев якобы готовится к наступлению в Донбассе. Западные политики и СМИ уже несколько месяцев утверждают, что «вторжение» на Украину готовит Россия. Российские власти это неоднократно отрицали.

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Комментарии (59)

Artem_9
Процесс пошел)
266602911
...признавать нечего в Донбассе, кроме всевластия бандитов. Нет там у жителей полномочий носителя власти местной и тем более нет признаков государства. Отстойник криминальный получается везде, где лапу мохнатую российская шпана правящая положила.
Иван 2пырьев
Признание, референдум и вступление состав.. Ну-ну, прям по учебнику Йозефа
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