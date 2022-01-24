Госдума рассмотрит обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР в феврале

Совет Госдумы принял решение рассмотреть проект обращения к Владимиру Путину о признании самопровозглашенных народных республик на востоке Украины. Как сообщил 24 января РИА Новости зампред фракции КПРФ в парламенте Николай Коломойцев, рассмотрение пройдет в феврале.



Обращение по поводу ДНР и ЛНР внесли в Госдуму 19 января. В нем утверждается, что их признание «обоснованно и морально». По замыслу авторов документа, это «положит начало процессу международного признания» и «создаст основания для гарантий безопасности и защиты их (самопровозглашенных республик. — Прим. ред.) народов».

