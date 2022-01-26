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Госдеп США определился со временем «нападения» России на Украину

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Россия может вторгнуться на Украину в период до середины февраля. Об этом 26 января заявила замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

«Все указывает на то, что Россия применит силу в промежуток времени между сегодняшним днем и серединой февраля», — сказала она (цитата по ТАСС).

При этом в госдепе до сих пор не знают, принял ли окончательное решение президент РФ Владимир Путин по поводу «вторжения».

Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в данный момент нет оснований для возможного вторжения России на территорию страны. Президент Зеленский говорил, что ситуация в республике «находится под контролем», причин для паники нет.

По словам президента США Джо Байдена, Вашингтон видит «рост агрессивных действий со стороны РФ и подготовку на границе», но не планирует отправлять войска на Украину. Однако в случае «агрессии» он пообещал санкции против Путина.

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Комментарии (9)

Starman
Устроят провокации во время Олимпиады, как в Грузии в свое время, чтоб побольше вселенского негодования было (ведь во время олимпиад военными действиями занимаются только полные отморозки и негодяи), заодно еще и со стороны МОК санкций накидают - чтоб даже под флагом Комитета выступать не могли.
266182335
Что они там курят?
265059269
А чо, все просто: 04.02 Украина начинает наступление на НРы, РФ вводит войска для защиты граждан РФ. Госдеп "угадал".
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з.ы. ничо, 23 будем скорбить и праздновать возврат заблудшей.
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