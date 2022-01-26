Госдеп США определился со временем «нападения» России на Украину

Россия может вторгнуться на Украину в период до середины февраля. Об этом 26 января заявила замгоссекретаря США Уэнди Шерман.



«Все указывает на то, что Россия применит силу в промежуток времени между сегодняшним днем и серединой февраля», — сказала она (цитата по ТАСС).



При этом в госдепе до сих пор не знают, принял ли окончательное решение президент РФ Владимир Путин по поводу «вторжения».



Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в данный момент нет оснований для возможного вторжения России на территорию страны. Президент Зеленский говорил, что ситуация в республике «находится под контролем», причин для паники нет.

