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Зеленский заявил, что причин для паники на Украине нет. В Киеве не увидели оснований для «вторжения России»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в стране «находится под контролем», а причин для паники нет. Об этом вечером 24 января сообщается в официальном телеграм-канале главы государства.

«Только что завершилось заседание СНБО. Итогом этого заседания являются не громкие решения для медийного пространства, а очень важные выводы для нашего общества и граждан: все под контролем, причин для паники нет», — заявил Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Секретарь СНБО Алексей Данилов попросил СМИ снизить накал страстей по поводу возможного вторжения России.

«В последнее время происходит очень много информационных событий в нашей стране, очень много парамилитарной беллетристики в СМИ. Я бы хотел обратиться к вам, друзья, коллеги: немного сбавьте тот накал, который существует. Ситуация, которая существует, она для нас целиком понятна, нет никаких повод для того, чтобы мы с вами паниковали. Очень прошу всех быть спокойными», — подчеркнул он. И добавил, что в СНБО не видят «никаких оснований для того, чтобы утверждать сегодня о полномасштабном наступлении на нашу страну».

Ранее в Кремле заявили, что Киев якобы готовится к наступлению в Донбассе, украинские власти это отрицали. С конца прошлого года западные СМИ и политики сообщают о том, что РФ якобы планирует «вторжение на Украины», это, в свою очередь, отрицают в Кремле.

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Комментарии (13)

Артист ритуальных услуг
Надо будет завтра на курс рубля глянуть.
Artem_9
Ох и получит от госдепа по ушам этот пианист !))
Lom
Украина похоже вписалась в какой-то дремучий блуд, не поняв, что из этого выйдет всего. Штаты очень методично, профессионально и по голливудски разгоняют коммуникацию о вторжении России. Никто так не вопит истошно из каждого утюга про войну как госдеп. Им очень нужна заваруха в Европе с бегством инвесторов и изоляцией России. Работают грамотно и технично, но братья украинцы похоже попали в капкан, мира там не будет долго при любых раскладах.
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