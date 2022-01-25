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Министр обороны Украины: Нет оснований для полномасштабного вторжения России

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Глава Министерства обороны Украины заявил, что в данный момент нет оснований для возможного вторжения России на территорию республики.

«Могу абсолютно точно сказать: по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали», — приводит 25 января выступление Алексея Резникова перед журналистами LBTV.

По его словам, разведки Украины и западных стран фиксируют якобы имеющее место накопление подразделений российской армии у украинских границ. Глава военного ведомства соседней страны заметил, что российская сторона «постоянно то подтягивает, то отводит войска».

Резников резюмировал, что оснований для полномасштабного вторжения России сейчас нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что ситуация в стране «находится под контролем», а причин для паники нет.

Ранее в Кремле заявили, что Киев якобы готовится к наступлению в Донбассе, украинские власти это отрицали. С конца прошлого года западные СМИ и политики сообщают о том, что РФ якобы планирует «вторжение на Украины», это, в свою очередь, отрицают в Кремле.

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Комментарии (12)

265055770
Украина наконец начала понимать, что раздувание антироссийской истерии вредит прежде всего самой Украине и лишь создает образ Украины как небезопасного места, что вредит бизнесу и туризму.
Если так дальше пойдет, Украине придется признать, что никакой Россия не агрессор.
angel of death
да никто к ним не сунется - нам некогда, у нас тут гречка дорожает...
пачка риса в пакетиках с 64 до 112 в магазах скаканула...
виннопухх
Слышу Украина - вспоминаю шапито в Автово...
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