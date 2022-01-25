Министр обороны Украины: Нет оснований для полномасштабного вторжения России

Глава Министерства обороны Украины заявил, что в данный момент нет оснований для возможного вторжения России на территорию республики.



«Могу абсолютно точно сказать: по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали», — приводит 25 января выступление Алексея Резникова перед журналистами LBTV.



По его словам, разведки Украины и западных стран фиксируют якобы имеющее место накопление подразделений российской армии у украинских границ. Глава военного ведомства соседней страны заметил, что российская сторона «постоянно то подтягивает, то отводит войска».

