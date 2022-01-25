Министр обороны Украины: Нет оснований для полномасштабного вторжения России

Глава Министерства обороны Украины заявил, что в данный момент нет оснований для возможного вторжения России на территорию республики.
«Могу абсолютно точно сказать: по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали», — приводит 25 января выступление Алексея Резникова перед журналистами LBTV.
По его словам, разведки Украины и западных стран фиксируют якобы имеющее место накопление подразделений российской армии у украинских границ. Глава военного ведомства соседней страны заметил, что российская сторона «постоянно то подтягивает, то отводит войска».
Резников резюмировал, что оснований для полномасштабного вторжения России сейчас нет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что ситуация в стране «находится под контролем», а причин для паники нет.