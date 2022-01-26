«ЭпиВакКороны» на складах хватает. Только спроса нет

Заказ на «ЭпиВакКорону» от Минздрава будет. Позже

Ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределено регионам с начала 2022 года, это следует из реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, сообщили 25 января «Ведомости». В разных источниках изданию сказали, что запасов вакцины и на складе «Вектора», и в регионах достаточно. Неназванный источник понадеялся, что производство «ЭпиВакКороны» остановлено. Не тут-то было. Следом в СМИ выступили представители Минздрава и «Вектора» с опровержением этой информации. ТАСС цитирует сообщение из «Вектора»: «В 2021 году контракт исполнен в полном объеме: произведено и введено в гражданский оборот 12 989 540 доз (6 494 770 комплектов) вакцины «ЭпиВакКорона». Получение очередного заказа министерства здравоохранения на производство вакцины «ЭпиВакКорона» ожидается в феврале 2022 года». А помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сказал: «Препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний. Текущие остатки препаратов «ЭпиВакКорона» в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность в них».



Халяльная вакцина

Желающие привиться самой непопулярной в стране вакциной исчерпаны? Вряд ли. Потому что антиваксеров в стране — множество, и они выбирают именно «ЭпиВакКорону», если нужен сертификат или QR-код. Эффекта от прививки не ждут, а побочки нет. «Святая водичка», и только. Нет, не только святая, но и халяльная — летом Совет муфтиев России выдал этой вакцине такой вот статус (у «Спутника» он, кстати, тоже есть).

Сомнения в эффективности «ЭпиВакКороны» появились еще на этапе клинических испытаний, когда добровольцы, принявшие в них участие, не обнаружили у себя антител к коронавирусу. Позже «Вектор» изобрел специальные тест-системы для их обнаружения. Ни им, ни обеим вакцинам от «Вектора» нет аналогов в мире. Спустя год с начала скандала вокруг эффективности «ЭпиВакКороны» ни одна компания не захотела создать ничего подобного (похожую вакцину, только без волшебных пептидов — «Конвасэл» создали в НИИ вакцин и сывороток). Попытки продать её в другие страны тоже не очень успешны, среди получателей — Венесуэла, Белоруссия и Туркменистан. Как сработал препарат там, данных в открытом доступе нет.



Участники клинических испытаний объединились в группу «Граис» (гражданские исследователи). Сначала для общения, а когда через месяц после получения двух доз вакцины посыпались сообщения от участников группы о заражениях, начали собирать информацию об эффективности прививки. Подтянулись биологи, математики, программисты, врачи, другие специалисты. Поскольку результаты исследований иммуногенности и эффективности препарата производители, можно сказать, засекретили, начали проводить исследования своими силами. Идейный вдохновитель этой общественной активности Андрей Криницкий рассказал «Фонтанке»: «То, что Минздрав не заказывает пока «ЭпиВакКорону» и об этом пишут, хорошая новость, потому что понижает популярность этой вакцины. Но рано радоваться, вряд ли её производство будет остановлено. Впрочем, радует то, что Минздрав хотя бы заказывает вакцину, ориентируясь на спрос. «ЭпиВакКороны» произведено и выпущено на почти 7 миллионов человек. А согласно недавнему социологическому опросу, ему доверяет только 6 % взрослых пациентов. Это около 4 миллионов человек. Спрос удовлетворен. Минздрав не заказывает, потому что больше не надо. Когда эта вакцина только появилась, у неё был высокий кредит доверия, я сам в неё сильно верил. До нашего расследования популярность была 10–11 % . Теперь вдвое меньше, но всё равно миллионы привитых под угрозой заражения коронавирусом без защиты антителами».



Опрос, который провели «Ведомости», это подтверждает: 70 % медработников отметили, что «ЭпиВакКорона» не пользуется спросом у пациентов.

Кредит доверия исчерпан

Директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщал, что осенью 2021 года будут опубликованы результаты III фазы клинических исследований (публикаций в международных научных медицинских изданиях по КИ этой вакцины нет). А в начале декабря прошлого года говорил, что «Вектор» сообщит о результатах исследований «ЭпиВакКороны» по поводу её эффективности в борьбе с новым штаммом коронавируса — «омикроном».

«Вектор» продолжает нести репутационные потери. «Если бы были опубликованы результаты III фазы клинических исследований, у желающих привиться «ЭпиВакКороной», но еще сомневающихся в её эффективности, возможно, сомнения отпали бы. Но «Вектор» так их и не опубликовал. Эффективность этой вакцины в защите от «омикрона» тоже неизвестна, хотя результаты её исследований должны были появиться к середине января. Так что среди доверяющих «ЭпиВакКороне», похоже, остались только те, кто не пользуется Интернетом. Жаль, если они пострадают», — говорит Андрей Криницкий.



Он и его единомышленники весь последний год проводили исследования, которые опровергали данные Роспотребнадзора об иммуногенности вакцины и вирус-нейтрализации, изучали Т-клеточный иммунитет. «Это были наши базовые эксперименты. А дальше начали собирать данные из ковидариев. Мы готовим их к публикации. Предваряя её, могу сказать, что всё плохо — эффективность вакцины нулевая и даже отрицательная, привитые болеют так, словно не привиты ничем. То, что творится с вакцинированными «Эпиваком» в больницах, — ужас».

По большому счету он и единомышленники из сообщества «Граис» (в группе их 8 тысяч, активно работающих — около 200) ставят перед собой задачу открыть глаза на неудачную разработку «Вектора» и запретить её использование в системе здравоохранения. «Но если даже удастся вывести «ЭпиВакКорону» из гражданского оборота, это так себе победа. Потому что ситуация рискует повторяться снова и снова», — говорит Криницкий.

Для справки: стоимость разработки «ЭпиВакКороны» — 1,4 млрд долларов. В авторах патента на вакцину указаны 12 человек, среди них — глава Роспотребнадзора Анна Попова.

