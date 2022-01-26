Битые машины на Октябрьской набережной — в обоих направлениях и даже на разделителе

Неподалёку от пересечения с Зольной улицей столкнулись пять машин: две стоят в одном направлении, две в другом и ещё одна «висит» на разделительном газоне, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Вероятно, сначала там столкнулись две или три машины, а затем ещё пара. Следующее видео сделано, по словам его автора, за пару минут до второго ДТП.

Неподалёку ещё одна авария: под Большеохтинским мостом в 6:40 «Форд Транзит» врезался в отбойник, добавляют в комментариях.

Ситуацию на дорогах сегодня осложняет гололедица. В Петербурге резко похолодало: ещё вчера был плюс, а ночью температура опустилась до минус 10.



В целом загруженность улиц Петербурга невысока: к 8:12 она достигла 4 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 балл ниже обычного для данного времени суток.

