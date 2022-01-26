В Петербурге резко похолодало: температура рухнула на 10 градусов. Новый циклон наводит порядок

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 января будет без существенных осадков, в конце дня местами возможен небольшой снег. Ветер умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха в 7 часов утра составила минус 9,5 градуса, днём повысится до минус 3–5. Атмосферное давление днём будет понижаться.
Температурный фон вошёл в норму. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от минус 16 до 0 градусов, напоминает «Яндекс». Самое холодное 26 января выдалось в 1969 году, минус 30, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 4.
Благодаря вторжению очередного циклона на Русской равнине началась перестройка погодных процессов, поясняет центр «Фобос». С середины января погода была необычной: на юге бушевали метели, а на Петербург накатывали оттепели. Теперь же погодные аномалии начнут сглаживаться.
«Две недели подряд атлантические вихри шли по одной и той же траектории: пробивались на северо-запад России, а затем, неспособные преодолеть сопротивление усилившегося азиатского антициклона, ныряли на юг. Но новый циклон уже отклонился от этого маршрута: сегодня его облачные поля накроют среднюю полосу и северо-восток. Это вторжение приведет к смене температурного режима. В северных районах продолжится похолодание, а на западе Русской равнины, наоборот, потеплеет до
27 и 28 января, по прогнозу СЗ УГМС, в Петербурге будет минус 1–3 градуса, небольшой снег.