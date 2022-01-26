FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -6
78.64р88.93р
ТЕМА ДНЯ

Смольный вводит новые ограничения из-за COVID-19

Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

В Петербурге резко похолодало: температура рухнула на 10 градусов. Новый циклон наводит порядок

Мороз вернулся в Петербург. За несколько часов резко похолодало: ещё вчера был слабый плюс, а вечером и ночью столбик термометра упал до минус 10. Небольшой минус в ближайшие дни сохранится.

1
Печать
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 января будет без существенных осадков, в конце дня местами возможен небольшой снег. Ветер умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха в 7 часов утра составила минус 9,5 градуса, днём повысится до минус 3–5. Атмосферное давление днём будет понижаться.

Температурный фон вошёл в норму. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от минус 16 до 0 градусов, напоминает «Яндекс». Самое холодное 26 января выдалось в 1969 году, минус 30, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 4.

Благодаря вторжению очередного циклона на Русской равнине началась перестройка погодных процессов, поясняет центр «Фобос». С середины января погода была необычной: на юге бушевали метели, а на Петербург накатывали оттепели. Теперь же погодные аномалии начнут сглаживаться.

«Две недели подряд атлантические вихри шли по одной и той же траектории: пробивались на северо-запад России, а затем, неспособные преодолеть сопротивление усилившегося азиатского антициклона, ныряли на юг. Но новый циклон уже отклонился от этого маршрута: сегодня его облачные поля накроют среднюю полосу и северо-восток. Это вторжение приведет к смене температурного режима. В северных районах продолжится похолодание, а на западе Русской равнины, наоборот, потеплеет до 0... -5 градусов. Лучше станет прогреваться воздух и в южной части региона. А главным итогом окажется то, что над Евразией вновь окажется запущен циклонический конвейер. То есть вихри вновь станут главной силой в атмосфере — они прекратят отклоняться от нормальных траекторий», — предсказывает «Фобос».

27 и 28 января, по прогнозу СЗ УГМС, в Петербурге будет минус 1–3 градуса, небольшой снег.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний