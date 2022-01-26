В Петербурге резко похолодало: температура рухнула на 10 градусов. Новый циклон наводит порядок

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 января будет без существенных осадков, в конце дня местами возможен небольшой снег. Ветер умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха в 7 часов утра составила минус 9,5 градуса, днём повысится до минус 3–5. Атмосферное давление днём будет понижаться.



Температурный фон вошёл в норму. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от минус 16 до 0 градусов, напоминает «Яндекс». Самое холодное 26 января выдалось в 1969 году, минус 30, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 4.

