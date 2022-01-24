Небоскребы остались целы. Финал «Бойцовского клуба» изменили для онлайн-кинотеатров Китая

В январе 2022 года на китайской стриминговой платформе Tencent Video выпустили фильм «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера. Однако финал картины кардинально отличается от концовки оригинала, 24 января на это обратило внимание издание Vice.



В киноленте 1999-го рассказчик убивает свое альтер-эго — Тайлера Дердена, после чего, взяв за руку Марлу Сингер, смотрит, как за окном взрываются небоскребы, а значит экстремистский проект Дердена пришел в действие.



В том же фильме, выпущенном в Китае, показана иная версия событий. Эпизод с разрушением зданий вырезали, вместо них зрителям продемонстрировали сообщение о том, что правоохранители раскрыли план Тайлера, а также арестовали всех его единомышленников и обезвредили бомбы.

