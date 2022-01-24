Небоскребы остались целы. Финал «Бойцовского клуба» изменили для онлайн-кинотеатров Китая

В январе 2022 года на китайской стриминговой платформе Tencent Video выпустили фильм «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера. Однако финал картины кардинально отличается от концовки оригинала, 24 января на это обратило внимание издание Vice.
В киноленте 1999-го рассказчик убивает свое альтер-эго — Тайлера Дердена, после чего, взяв за руку Марлу Сингер, смотрит, как за окном взрываются небоскребы, а значит экстремистский проект Дердена пришел в действие.
В том же фильме, выпущенном в Китае, показана иная версия событий. Эпизод с разрушением зданий вырезали, вместо них зрителям продемонстрировали сообщение о том, что правоохранители раскрыли план Тайлера, а также арестовали всех его единомышленников и обезвредили бомбы.
Согласно записи на экране, героя отправили на лечение в психиатрическую больницу, откуда он вышел в 2012 году.
VICE: Chinese release of Fight Club via Tencent Video sees ending replaced: https://t.co/KXVokdR8y9 Originally Tyler blows up buildings. pic.twitter.com/MhWZ30Bjcn— Tom Grundy (@tomgrundy) January 24, 2022
В компании Tencent Video не объяснили причину, по которой концовка фильма была изменена. Однако источник издания сообщил, что обновленную версию предоставили сами правообладатели, после чего ее одобрило правительство Китая, лишь потом киноленту продали стриминговым платформам.
«Бойцовский клуб» показывали в кинотеатрах страны во время Шанхайского международного кинофестиваля, хотя большинство китайских фанатов, вероятно, смотрели его пиратские версии: у картины более 740 тысяч рецензий на местном сайте кинообзоров Douban и оценка 9 из 10 баллов.