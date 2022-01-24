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Пентагон подготовил 8,5 тысяч военных для отправки в Европу на фоне ситуации на Украине

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Пентагон привел в состояние повышенной готовности около 8,5 тыс. военнослужащих для переброски в Европу на фоне российско-украинского кризиса. Об этом 24 января заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.

Он подчеркнул, что решения об отправке в Европу пока не принято. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что США считают угрозы санкций более эффективным методом сдерживания России, чем их немедленное применение. Видимо, это касается и возможной отправки войск. Напомним, американские власти угрожают России «ранее не виданными санкциями» — ограничения якобы хотят ввести даже против Владимира Путина.

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Комментарии (1)

xepnuminu
да в Петербурге полицейских в три раза больше.
нашли чем пугать!
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