Пентагон подготовил 8,5 тысяч военных для отправки в Европу на фоне ситуации на Украине

Пентагон привел в состояние повышенной готовности около 8,5 тыс. военнослужащих для переброски в Европу на фоне российско-украинского кризиса. Об этом 24 января заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.



Он подчеркнул, что решения об отправке в Европу пока не принято. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что США считают угрозы санкций более эффективным методом сдерживания России, чем их немедленное применение. Видимо, это касается и возможной отправки войск. Напомним, американские власти угрожают России «ранее не виданными санкциями» — ограничения якобы хотят ввести даже против Владимира Путина.

