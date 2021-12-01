Замгоссекретаря США пригрозила России «невиданными санкциями»

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что против России могут быть введены новые санкции из-за ситуации на Украине.
«Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», — подчеркнула 1 декабря Нуланд (цитата по РИА Новости).
По ее словам, США продолжают поддерживать стремление Украины «к независимости, территориальной целостности и суверенитету».
В последнее время западные СМИ утверждают, что Россия сосредотачивает военные силы на границе с Украиной. В Кремле отвечали, что передвижение войск внутри страны не должно никого волновать.