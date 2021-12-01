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Замгоссекретаря США пригрозила России «невиданными санкциями»

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Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что против России могут быть введены новые санкции из-за ситуации на Украине.

«Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», — подчеркнула 1 декабря Нуланд (цитата по РИА Новости).

По ее словам, США продолжают поддерживать стремление Украины «к независимости, территориальной целостности и суверенитету».

В последнее время западные СМИ утверждают, что Россия сосредотачивает военные силы на границе с Украиной. В Кремле отвечали, что передвижение войск внутри страны не должно никого волновать.

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Комментарии (10)

264528041
А что, не верите дурики? Давно ли были в магазинах, а цены на авто??
Урус-Баши
Никаких санкций больше не будет. Слишком много российских миллиардеров держат там деньги, жён, детей. Киссенджеру приписывают фразу: Ваши миллиардеры у нас - это наши миллиардерыю
Igor_VS
Пожалейте Машу. Она же выпрыгнет из купальника. Натуры там немного.
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