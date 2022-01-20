Подсели на иглу и ватную палочку. Рынок лабораторных исследований в Петербурге вырос более чем на 20%

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Если в прошлом году бурный рост рынка лабораторной диагностики был связан с коронавирусом, сейчас эти услуги отходят на второй план, но на темпах развития это не отразилось. За последний год количество проведенных в Петербурге исследований выросло на 21,5%, а пунктов приема анализов стало больше на 24%, и это самый крупный прирост за последние пять лет. По мнению экспертов рынка, его ждут еще как минимум два года активного роста.

Ударная пятилетка

По данным на 1 января 2022 года, в Петербурге работает 1 010 пунктов приема медицинских анализов. Это на 24% больше, чем год назад, когда их было только 814. Как подсчитали по просьбе «Фонтанки» в сервисе 2ГИС, за последние пять лет на городской карте стало больше почти в 2,3 раза точек, где принимают анализы. С каждым годом шел рост, но самый крупный шаг рынок сделал как раз в 2021 году. Заметной прибавкой к загрузке лабораторий стал госзаказ — частники делают исследования для госклиник и уже стали заметными игроками и в этом сегменте. К примеру, по данным СПАРК, ООО НПФ «Хеликс» в 2019 году получило заказы государственных больниц и поликлиник на 80 миллионов, в 2020-м — на 96 млн, а в 2021-м — уже на 126 миллионов.



Почти все самые крупные игроки рынка лабораторной диагностики за год увеличили свое присутствие в городе. Так, как сообщили «Фонтанке» в лабораторной службе «Хеликс», количество диагностических центров компании в Петербурге и Ленобласти с учётом новых и оптимизированных точек выросло на 19, до 133. Основные юрлица компании зарегистрированы в Петербурге, и здесь же расположен один из пяти ее лабораторных комплексов мощностью в 195 тыс. исследований в сутки. До 20 тыс. из них — это пропускная способность ПЦР-тестов на выявление COVID-19. Таким образом, «Хеликс» одним лабораторным комплексом потенциально способен на ⅔ покрыть потребности города в коронавирусном тестировании (по данным комздрава, в Петербурге ежедневно делают около 30 тыс. тестов). Мощность всех лабораторных комплексов сети, а всего их пять по стране, составляет 60 тыс. ПЦР-тестирований в сутки. Сейчас «Хеликс» делает в среднем около 20 тыс. в сутки ПЦР по всей стране, однако в пресс-службе отмечают, что ситуация в регионах отличается, сейчас не самое пиковое время, но спрос на такие исследования также растет.



Другая федеральная сеть, «Инвитро», открыла 16 новых медицинских офисов и первый в регионе медицинский центр под собственным брендом, увеличив общее количество точек в городе до 147. Компания «Гемотест» открыла 38 лабораторных отделений в Петербурге и 4 в Ленобласти, увеличив их общее количество в обоих регионах до 59. Сеть «Ситилаб» приросла 7 франчайзинговыми медицинскими центрами. Теперь на территории города и области она включает 4 собственных розничных центра и 16 франчайзинговых. В компании сообщили о планах открыть еще 7 центров.

Шесть коронавирусных миллиардов

По данным составителя обзоров промышленных и потребительских рынков BusinesStat, объем петербургского рынка лабораторной диагностики в 2021 году вырос на 21,5%, до 42,9 млн исследований. Годом ранее он оценивался в 35,3 млн (+11% к предыдущему периоду), в 2019 году — 31,7 млн (+9%). При этом в 2016–2018 годах рост был совсем скромным — в среднем по 0,6% в год.

Измерить рост в деньгах трудно, компании пока не подвели свои финансовые итоги за 2021 год, но «Фонтанка» попыталась сделать это, оттолкнувшись от исследований. Как сообщили в пресс-службе BusinesStat, средняя цена лабораторного исследования в Петербурге в 2021 году составила 593,6 рубля. Значит, общий объём рынка может оцениваться примерно в 25,5 млрд рублей.



Очевидно, что в 2020 году рынок активно рос за счет коронавируса. В 2021 году тренд сохранился, следует из данных BusinesStat. По подсчетам аналитиков, в целом по рынку доля исследований, направленных на выявление коронавируса, в общем объеме рынка выросла с 15,6% до 24,7%. То есть каждый четвертый сданный петербуржцами анализ связан с коронавирусом. В натуральных цифрах речь идет о росте в 1,6 раза, с 5,5 млн исследований до 10,6 млн. Учитывая среднюю цену исследования, получается, что на выявлении коронавируса лаборатории заработали около 6,3 млрд рублей. Не ковидом единым

«В 2021 году мы продолжали работать в условиях повышенного спроса на анализы на COVID-19 и антитела к нему, в связи с чем «Хеликс» увеличил общую пропускную способность лабораторий по этим видам исследований», — сообщила заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина. При этом если в 2020 году наибольшей популярностью пользовались ПЦР-тесты, в 2021-м существенно вырос спрос на тесты на антитела к коронавирусу. Сейчас доля «коронавирусных» составляет 23% от общего количества исследований, сделанных по всей сети, подтвердили расчеты экспертов «Фонтанке» в пресс-службе «Хеликса».



В «Ситилаб» среди наиболее востребованных у петербуржцев исследований также назвали ПЦР-диагностику инфекции и инфекционную серологию (диагностика инфекционных заболеваний по сыворотке крови, выделение антител. — Прим. ред.), а также биохимические исследования крови, гематологические исследования и исследования на гормоны.

При этом другие игроки рынка говорят либо о фиксации доли «коронавирусных» исследований на определенном уровне, либо о ее снижении.

Так, у «Инвитро» эта доля составила не более 20% от общего объема выручки, а основным драйвером роста в 2021 году стал «основной портфель исследований». «Базовый топ-50 самых популярных исследований остается почти неизменным год к году. Мы зафиксировали существенный рост спроса на услугу выезда на дом, а также на наши медицинские услуги, то есть консультации врачей, спрос на которые существенно вырос в 2021 году», — подчеркнули в компании.

«Безусловно, ковидные услуги остаются основной потребностью рынка, но их доля снижается. Они постепенно уступают место другим направлениям. Например, в 2021 году по сравнению с 2020 годом востребованность биохимических анализов и исследований на витамины выросла на 48%, а продажи по направлениям «Иммунология», «Онкодиагностика» и «Гемостаз» выросли на 56, 39 и 54% соответственно. Растет спрос на исследования после коронавирусной инфекции, а также на комплексные исследования для регулярного профилактического мониторинга», — отметил директор «Гемотест Ленинград» Фёдор Санников.



Прирост числа превентивных тестов, предназначенных для профилактики тех или иных заболеваний, в 2021 году составил 53%, тестов для оценки общего состояния здоровья — 45% год к году, подсчитали в «Хеликсе».

Что ждет рынок в 2022 году

«Сейчас мы видим, что на этом рынке появляется много интересных стартапов, крупные компании готовы инвестировать в эту сферу. В то же время происходит и консолидация более крупных игроков, так как конкуренция обостряется, отрасль становится более быстрой и динамичной. По нашим оценкам, эта фаза активного роста может продлиться до двух лет, в течение которых мы будем видеть как укрупнение действующих игроков, так и возможный выход на него новых команд, — прогнозируют в «Инвитро». — Что же касается трендов в самой медицине, то мы видим явное движение в сторону персонализированной диагностики и комплексного ведения пациента, включая первичное медицинское звено».

Среди самых очевидных тенденций, которые проявят себя в этом году, Фёдор Санников называет значительное снижение доли «ковидных» анализов и плавный переход конкуренции на рынке с розничного клиента на оптового.



По мнению Дарьи Горякиной, укрепятся и продолжат влиять на спрос такие тренды, как внимательное отношение к здоровью и превентивная диагностика, а клиенты и после окончания пандемии продолжат придерживаться минимизации контактов. Поэтому компания будет развивать дистанционный формат обслуживания клиентов и разрабатывать для них информационные сервисы.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

