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Полиция задержала мать восьмимесячной девочки, найденной мертвой в квартире на Охте

Следственный комитет и полиция Красногвардейского района установили обстоятельства, которые, предположительно, привели к смерти восьмимесячной девочки.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 января, после возбуждения уголовного дела о причинении смерти по неосторожности была задержана 31-летняя мать ребенка. По версии следствия, 25 декабря она уронила дочь на пол, но не придала этому значения и скорую не вызвала.

Женщину после допроса поместили на двое суток в ИВС.

Как сообщал СК, причиной смерти ребенка стала черепно-мозговая травма.

«Фонтанка» писала о том, как жила семья девочки и как органы опеки не успели изъять ребенка из семьи буквально на день-два.

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Комментарии (2)

266078155
Мамаша все роняла и роняла, а опека все не успевала и не успевала. По последней версии за каждой неблагополучной семьей наблюдает опека и не успевает буквально на шаг. Полиция хоть честно трупа ждет, раньше не дернется, а с детьми такой факт как-то неловко признавать.
veteran78
Синюха гуляла по буфету а мощнейшая сверхдержава сажающая за слова и пластиковые стаканчики не смогла с ней справиться.
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