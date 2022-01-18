Полиция задержала мать восьмимесячной девочки, найденной мертвой в квартире на Охте

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 января, после возбуждения уголовного дела о причинении смерти по неосторожности была задержана 31-летняя мать ребенка. По версии следствия, 25 декабря она уронила дочь на пол, но не придала этому значения и скорую не вызвала.



Женщину после допроса поместили на двое суток в ИВС.



Как сообщал СК, причиной смерти ребенка стала черепно-мозговая травма.



«Фонтанка» писала о том, как жила семья девочки и как органы опеки не успели изъять ребенка из семьи буквально на день-два.

