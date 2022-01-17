«Не хватило суток». Что убило 8-месячную девочку на проспекте Энергетиков

автор фото Александр Подгорчук/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Все были в курсе, но никто не смог ничего изменить. Злоупотребление алкоголем, домашнее насилие, непризнанное отцовство и отсутствие постоянной работы семья не скрывала. При этом в доме были детские вещи и еда. А еще — трезвые бабушка с дедушкой. Теперь следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах младенец получил черепно-мозговую травму, диагностированную уже посмертно.

Около шести вечера 16 января в службу 112 поступил звонок. Пожилой мужчина сообщил, что в трехкомнатной квартире на проспекте Энергетиков умер ребенок, его восьмимесячная внучка.



О том, что в семье неладно, знали все в округе. «Я видела, как она ходила беременная и валялась пьяная, курила. Она живет в соседнем подъезде. Все соседи об этом знали. Переехала она сюда около года назад, - рассказала «Фонтанке» соседка семьи Юлия. - Мы со знакомыми, как могли, помогали вещами, коляску им отдали. Но они пьяные валялись, а ребенок без присмотра оставался в коляске и на дорогу выкатывался. Мы обращались в полицию, я звонила в поликлинику. Но патронажной сестре семья двери не открывала. Там творился кавардак. Мама ребенка все время ходила синяя от побоев».

Молодые жили в квартире родителей отца ребенка. «Бабушка положительная, работала в школьной библиотеке, - говорит Юлия. - У них была большая собака. Когда ребенок родился, она с этой собакой переехала к своей сестре. Вернулась месяца три назад. За неделю до смерти девочки, по нашим наблюдениям, появился и дедушка».

Когда в квартиру приехали полицейские, дедушка рассказал, что его внучка спала прямо в коляске. Мать попросила принести ее, чтобы покормить. Когда дед взял малышку на руки, он обнаружил, что девочка не дышит. Оба молодых родителя, согласно материалам проведенной по горячим следам проверки, в этот момент были пьяны.



Официально погибшая не приходилась ни дочкой, ни внучкой мужчинам, проживающим в квартире. Ее родители не только не состояли в браке, но и не зарегистрировали отцовство. Как говорят в органах опеки, это довольно распространенная практика: пары идут на это, чтобы получать пособие для матерей-одиночек. Сейчас оно составляет порядка 16 тысяч рублей в месяц, к нему прилагаются и различные социальные льготы. Ни 31-летняя мать, ни 39-летний биологический отец официально нигде не работали. Она - лишена родительских прав на двоих старших детей по прежнему месту жительства, что органы опеки в Красногвардейском районе выяснили не сразу. Он - находится под следствием за домашнее насилие — в документах, подготовленных к передаче в суд, значится удушение, удары головой и устная угроза убийством в адрес родственницы.

«Жилищно-бытовые условия проживания неудовлетворительные, требуется косметический ремонт, - говорится в материалах проверки. - Грязно, вещи разбросаны, стойкий неприятный запах табака, имеется детская кроватка, детские вещи, продукты питания».



Ситуация в семье вызывала серьезные опасения в детской поликлинике №68. «Участковая служба и органы опеки наблюдали эту семью. Родители не шли на контакт», - рассказала «Фонтанке» заведующая вторым педиатрическим отделением Елена Баранова

Малышка родилась в марте. В июне в органы опеки поступил сигнал из поликлиники: мама с новорожденной не посещает педиатра, патронажную сестру не пускают в квартиру. Выяснилось, что у ребенка даже нет медицинского полиса. Как рассказали «Фонтанке» в МО Полюстрово, после профилактической беседы мама все же получила полис и прикрепила ребенка к поликлинике. Угрозы жизни девочки опека не обнаружила, в доме были детские вещи и питание. В конце августа из поликлиники снова сообщили, что женщина с ребенком куда-то пропали.

«Сожитель сказал, что она уехала к своей матери в гости, - рассказал «Фонтанке» глава МО Полюстрово Андрей Жабрев. - Органы опеки отправили сообщение в органы внутренних дел и в центр помощи несовершеннолетним. В сентябре снова удалось попасть к ним домой. Ребенок был в нормальном состоянии. Мы разговаривали с бабушкой и дедушкой. Они не пьющие, очень переживали, оказывали помощь. После разговоров с ними сотрудники опеки понимали, что в квартире есть люди, которые занимаются ребенком. Опасения ситуация не вызывала. Квартира требовала ремонта. Соседи, которых сотрудники опеки пытались расспрашивать о семье, разговаривать отказывались».



В конце августа профилактическая работа с семьей была официально поручена районному отделу УМВД по делам несовершеннолетних, СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям», отделу опеки МО Полюстрово и детской поликлинике № 68. 14 сентября мать девочки поставили на профилактический учет за ненадлежащее исполнению родительских обязанностей. По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, информация об ухудшении ситуации в семье в комиссию не поступала на протяжении нескольких месяцев. Но 1 декабря в отношении матери пришлось составлять второй протокол по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Поводом стало обращение соседей — они пожаловались на шум и сообщили, что родители малышки злоупотребляют алкоголем. Заодно всплыла информация о том, что мама уже лишена родительских прав на еще двоих детей в другом районе Петербурга. 14 декабря семья была признана находящейся в социально-опасном положении. Ответственность легла на опеку МО «Полюстрово», и 14 января, за двое суток до трагедии, на стол комиссии по делам несовершеннолетних лег план индивидуальной профилактической работы с семьей. 16 января девочка скончалась. Очередное заседание комиссии было назначено на 18 января. «Не хватило одних или двух суток, - говорит Андрей Жабрев. - Где система дала сбой, мне трудно сказать. Я сейчас поднимаю все акты, составленные органами опеки. Не могу сказать, что что-то предвещало такое несчастье. Основания для изъятия ребенка из семьи не было. Речь могла идти только об усилении контроля со стороны органов опеки. Конечно, надо было смотреть, почему мать лишили прав на старших детей. Официального документа из суда о лишении прав у нас не было, об этом мы знали только со слов материю Нужен какой-то механизм, чтобы органы опеки понимали, что им делать, если им систематически не открывают дверь».



Вечером 17 января, спустя сутки после звонка в «112» из квартиры на Энергетиков, стали известны результаты предварительной экспертизы. У умершей 8-месячной девочки обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, пока в отношении неопределенного круга лиц. Членов семьи допрашивают, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах ребенок мог эту травму получить.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

