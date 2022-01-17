Смерть восьмимесячного ребёнка в Красногвардейском районе стала уголовным делом

Как рассказали «Фонтанке» в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге, в настоящее время идут следственные действия, допрашиваются родители погибшего младенца. Дело расследуется по статье ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).



Ранее сообщалось, что, тело ребёнка было обнаружено в квартире в Красногвардейском районе. Полицию вызвал дедушка, когда заметил, что младенец не подаёт признаков жизни. Семья стояла на учете в органах опеки, мать была лишена родительских прав на старшего сына-подростка.

