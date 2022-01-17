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Смерть восьмимесячного ребёнка в Красногвардейском районе стала уголовным делом

По факту смерти восьмимесячного ребёнка в Красногвардейском районе Петербурга возбуждено уголовное дело. Экспертиза выявила закрытую черепно-мозговую травму.

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Как рассказали «Фонтанке» в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге, в настоящее время идут следственные действия, допрашиваются родители погибшего младенца. Дело расследуется по статье ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Ранее сообщалось, что, тело ребёнка было обнаружено в квартире в Красногвардейском районе. Полицию вызвал дедушка, когда заметил, что младенец не подаёт признаков жизни. Семья стояла на учете в органах опеки, мать была лишена родительских прав на старшего сына-подростка.

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