Петербуржец отсудил 400 тысяч за упавшую на машину наледь. Горе-уборщики не поверили видео

Audi Q7 была припаркована во дворе 25 февраля прошлого года. Владелец заявил, что оставлял её невредимой, а вернувшись обнаружил задний бампер покорёженным. Установить точное время и причину помогла запись с камеры наблюдения, фиксирующая момент падения снега и льда. Судя по кадрам, от удара у Audi сработала сигнализация, проверять свой автомобиль вышел не только Баскаков.

О победе петербуржца над ЖКС-2 Центрального района 14 января сообщает объединённая пресс-служба судов города. Иск к жилищникам подал Виктор Баскаков, автомобиль которого побило снегом у дома № 7 по Мучному переулку.

Суду предоставили видео, показания свидетелей, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу полиции и заключение экспертизы, оценившей рыночную стоимость ремонта почти в 400 тысяч рублей.



Представитель ЖКС № 2 Центрального района указал, что сам факт падения снега и льда с вверенного компании дома на Audi истцом не доказан. Заявленная сумма ущерба ответчика также не удовлетворила, но свой расчёт жилищники не предоставили.



В суде заключили, что оснований не доверять материалам служебного расследования, показаниям свидетелей и видеозаписи нет. Требования Баскакова удовлетворены в полном объёме. Ответчик должен выплатить стоимость ремонта и судебные расходы — всего 408 тысяч рублей.



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