Генсек НАТО: Мы решили принять Украину и Грузию, но конкретных сроков нет

Генеральный секретарь НАТО заявил о возможности вступления Украины и Грузии в альянс.



«Мы приняли решение еще на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, что Грузия и Украина смогут стать странами-членами, но мы ничего не говорили о том, когда [это произойдет]», — заявил 14 января в интервью итальянской газете La Repubblica Йенс Столтенберг.



По его словам, в НАТО действует политика «открытых дверей». Он отметил, что альянс готов помочь достигнуть натовских стандартов Украине, которая обратилась с просьбой о присоединении.

