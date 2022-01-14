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Генсек НАТО: Мы решили принять Украину и Грузию, но конкретных сроков нет

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Генеральный секретарь НАТО заявил о возможности вступления Украины и Грузии в альянс.

«Мы приняли решение еще на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, что Грузия и Украина смогут стать странами-членами, но мы ничего не говорили о том, когда [это произойдет]», — заявил 14 января в интервью итальянской газете La Repubblica Йенс Столтенберг.

По его словам, в НАТО действует политика «открытых дверей». Он отметил, что альянс готов помочь достигнуть натовских стандартов Украине, которая обратилась с просьбой о присоединении.

Накануне Столтенберг заявил, что НАТО не согласилось на предложение России гарантировать невступление Украины в альянс.

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Комментарии (30)

alexpv
А как же увещевания электората :"Во внутренней политике в России все не очень, зато во внешней Путин молодец".
Я так понимаю, внешнюю тоже просрали?
angel of death
я тоже хочу вступить =))))
желательно на другую планету, желательно в другой галактике =Р
подальше от сборища друг друга насилующих, убивающих, эксплуатирующих дегенератов, живущих на Планете Земля....
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