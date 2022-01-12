НАТО не согласилось на предложение России гарантировать невступление Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс ответил отказом на предложенный Россией компромисс по расширению.
«Остаются значительные разногласия между НАТО, союзниками и Россией по поводу Украины. И эти разногласия будет нелегко преодолеть. <...> Предложения России включали требование прекратить принимать новых членов [в НАТО] и убрать войска с территории государств — союзников на востоке. НАТО подчеркнуло приверженность своей политике открытых дверей», — сказал 12 января Йенс Столтенберг в ходе выступления по итогам заседания Совета Россия — НАТО.
Он добавил, что альянс оставляет за каждой страной право решать, хочет ли она быть членом НАТО или нет. Генсек не считает, что расширение организации — это акт агрессии.
Столтенберг заметил, что в ходе переговоров и Россия, и НАТО подчеркнули важность диалога и дальнейших встреч.
В декабре МИД РФ опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила военному блоку отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток.