НАТО не согласилось на предложение России гарантировать невступление Украины в альянс

«Остаются значительные разногласия между НАТО, союзниками и Россией по поводу Украины. И эти разногласия будет нелегко преодолеть. <...> Предложения России включали требование прекратить принимать новых членов [в НАТО] и убрать войска с территории государств — союзников на востоке. НАТО подчеркнуло приверженность своей политике открытых дверей», — сказал 12 января Йенс Столтенберг в ходе выступления по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс ответил отказом на предложенный Россией компромисс по расширению.

Он добавил, что альянс оставляет за каждой страной право решать, хочет ли она быть членом НАТО или нет. Генсек не считает, что расширение организации — это акт агрессии.



Столтенберг заметил, что в ходе переговоров и Россия, и НАТО подчеркнули важность диалога и дальнейших встреч.



В декабре МИД РФ опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила военному блоку отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток.

