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НАТО не согласилось на предложение России гарантировать невступление Украины в альянс

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Генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс ответил отказом на предложенный Россией компромисс по расширению.

«Остаются значительные разногласия между НАТО, союзниками и Россией по поводу Украины. И эти разногласия будет нелегко преодолеть. <...> Предложения России включали требование прекратить принимать новых членов [в НАТО] и убрать войска с территории государств — союзников на востоке. НАТО подчеркнуло приверженность своей политике открытых дверей», — сказал 12 января Йенс Столтенберг в ходе выступления по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

Он добавил, что альянс оставляет за каждой страной право решать, хочет ли она быть членом НАТО или нет. Генсек не считает, что расширение организации — это акт агрессии.

Столтенберг заметил, что в ходе переговоров и Россия, и НАТО подчеркнули важность диалога и дальнейших встреч.

В декабре МИД РФ опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила военному блоку отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток.

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Комментарии (20)

Pilat
А вот теперь и посмотрим, блефовал ли ВВП или нет.
tvoj_batya
Господа, в мире столько много стран (по соседству с РФ и не только) , а почему НАТА, во главе Сшандии только в отношении Украины и Грузии так озабочена вхождением в ее состав (в состав НАТЫ) ?
ЧижПыж
- Я тебе, крыса противная, нос откушу!
- Сядь, Промокашка! Сядь! Не мелькай!
(с)
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