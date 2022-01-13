«Все решается в Москве». Петербургский общепит сошел с орбиты «рестоградного Меркурия»

Фото: Марина Мамонтова/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Как стало известно «Фонтанке», объединение «Рестоград», которое на протяжении всей пандемии отстаивало интересы ресторанного бизнеса Петербурга, прекращает существование в привычном формате. 13 января о выходе из него объявили три соучредителя — группа «Бахрома — Токио Сити», «Русская Рыбалка», а также участники программы лояльности ReCa. Отныне они будут отстаивать свои интересы через региональное отделение Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО).

Как пояснил исполнительный директор ООО «Река» Максим Жуков, решение было принято еще в декабре прошлого года. О нем планировалось объявить на региональной конференции ФРиО 25 января. Но вчерашняя встреча бизнес-омбудсмена Александра Абросимова, в которой приняли участие глава «Рестограда» Александр Ружинский и идеолог QR-сопротивления Александр Коновалов, побудила предпринимателей раскрыть карты раньше.



«Мы решили объявить сейчас, что с 1 января мы уже не являемся участниками «Рестограда» и вступаем во ФРиО. Позиция всех компаний, которые вышли из «Рестограда», единая — для нас принципиально невозможна любая форма диалога с людьми, которые открыто призывают к несоблюдению закона и к сопротивлению властям», — сказал он.

Сооснователь сетей «Токио Сити» и «Бахрома» Сергей Симарев подтвердил, что решение было согласованным, но от более подробных комментариев воздержался. По информации «Фонтанки», о своем исходе компании уже уведомили в чате экспертного совета, в котором состоят представители Смольного.

Напомним, объединение «Рестоград» возникло в конце 2020 года. Учредителями выступили «Теремок», «Бахрома — Токио Сити», «Русская Рыбалка», участники программы лояльности ReCa. Первым публичным выступлением стала акция «Скоро сдуюсь», в рамках которой с помощью воздушных шариков рестораторы пытались привлечь внимание чиновников к своей незавидной участи.

Также они предложили закрыть заведения 31 и 1 января, хотя это и не спасло их от новогоднего локдауна. На протяжении 2021 года ассоциация принимала участие в экспертном совете по общественному питанию, добиваясь корректировки коронавирусных ограничений. Также «Рестоград» организовал серию деловых завтраков с участием рестораторов, представителей Смольного и прессы.



Миссию общественной работы в рамках «Рестограда» покинувшие его компании считают «полностью выполненной и завершенной». По словам Максима Жукова, главным достижением было налаживание диалога с властями города, благодаря которому удалось согласовать продление времени работы предприятий общепита до 2:00 после второй волны коронавируса, а также разрешение посетителям находиться в них до 24:00 во время четвертой волны.

Теперь рестораторы считают, что эффективность работы будет выше в рамках федеральной структуры. «Одно из главных достижений ФРиО — указ президента об особом налоговом режиме для отрасли общественного питания», — прокомментировал он.

Напомним, теперь предприятия общепита могут платить нулевой НДС, если их оборот менее 2 млрд рублей, а штат сотрудников не превышает 1 500 человек.

По словам Максима Жукова, нововведение побудило ряд петербургских рестораторов задуматься о переходе с упрощенного налогового режима.

Глава «Рестограда» Александр Ружинский подтвердил, что о своем намерении покинуть ассоциацию перечисленные компании сообщили еще в декабре. «У учредителей разошлись подходы и видения, и они приняли такое решение», — сказал он. Исход случился не из-за встречи с главой QR-сопротивления Александром Коноваловым, подчеркивает он.



«Мы планировали сообщить об этом в феврале, но обстоятельства сложились иначе», — говорит он. Встреча была инициирована бизнес-омбудсменом Александром Абросимовым, и на ней «Рестоград» высказал ту же позицию, которую высказывал раньше, — о необходимости отменить избыточные коронавирусные ограничения, не прибегая к нарушениям норм действующего законодательства. На данный момент единственным участником объединения остается сеть «Теремок», но ассоциация планирует развиваться «с новыми подходами» и «новыми участниками». «Рестоград» будет выступать скорее как сервис для помощи рестораторам, чем как классическое общественное объединение», — сказал Александр Ружинский. Анонс будет сделан в феврале.

Совладелец «Теремка» Виталий Свидовский рассказал, что изначально «Рестоград» планировал войти во ФРиО в полном составе, но в декабре федеральная ассоциация решила, что это нужно делать каждому юрлицу отдельно. Сам «Теремок» уже является участником ФРиО и в его рамках ведет переговоры об увеличении планки для нулевого НДС.



«Выручка 2 млрд рублей — это отсечка для малого и среднего бизнеса. Крупный бизнес не получил никаких преференций», — пояснил он. Коронавирусную повестку тоже может взять на себя федеральная ассоциация, не исключил предприниматель. «С «Рестоградом» мы пока берем паузу, чтобы переосмыслить, какое ему дать наполнение», — сказал он.

«Правила игры и понимание, какой будет среда для бизнеса, все-таки формируются в Москве, на федеральном уровне. В регионах это лишь ретранслируется и исполняется. Это касается и налоговой политики, и регуляторной гильотины в отношении Роспотребнадзора, и даже антиковидные меры — регионы имеют определенную свободу, но все равно основное [решается] в Москве», — прокомментировал глава городского представительства ФРиО Александр Марков. По его словам, сейчас в состав ФРиО входят несколько десятков ресторанов Петербурга.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»