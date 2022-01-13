МИД РФ не исключает возвращения на Кубу российских военных

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможность размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле.



«Я не хочу ничего ни подтверждать, ничего ни исключать здесь тоже не буду», — цитирует 13 января РИА Новости интервью Рябкова телеканалу RTVI, отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры в странах за пределами Европы, например на Кубе или в Венесуэле.



Заявление прозвучало на фоне реплик того же Рябкова о том, что переговоры с США и НАТО по безопасности зашли в тупик, и Москва примет «другие меры и приемы» в отношении западных партнеров. В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил 13 января, что Швеция и Финляндия смогут очень быстро стать членами альянса в случае подачи соответствующих заявок.

