МИД РФ не исключает возвращения на Кубу российских военных

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможность размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле.
«Я не хочу ничего ни подтверждать, ничего ни исключать здесь тоже не буду», — цитирует 13 января РИА Новости интервью Рябкова телеканалу RTVI, отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры в странах за пределами Европы, например на Кубе или в Венесуэле.
Заявление прозвучало на фоне реплик того же Рябкова о том, что переговоры с США и НАТО по безопасности зашли в тупик, и Москва примет «другие меры и приемы» в отношении западных партнеров. В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил 13 января, что Швеция и Финляндия смогут очень быстро стать членами альянса в случае подачи соответствующих заявок.
О возможном возвращении российских военных на Кубу в ведомстве Сергея Шойгу говорили ещё в 2015 году. О солидарности России с народом Кубы Рябков также заявлял в июле 2021 года. В декабре 2021 года Рябков допускал повторение «карибского кризиса».
Во времена СССР на Кубе в том числе был создан центр радиоэлектронной разведки в Лурдесе. Также на Кубе ВМФ СССР имел военно-морскую базу Сьенфуэгос и узел связи «Прибой» в местечке Эль-Габриэль. Попытка размещения советских ракет на острове едва не привела к ядерной войне в 1962 году.