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МИД РФ не исключает возвращения на Кубу российских военных

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможность размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле.

«Я не хочу ничего ни подтверждать, ничего ни исключать здесь тоже не буду», — цитирует 13 января РИА Новости интервью Рябкова телеканалу RTVI, отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры в странах за пределами Европы, например на Кубе или в Венесуэле.

Заявление прозвучало на фоне реплик того же Рябкова о том, что переговоры с США и НАТО по безопасности зашли в тупик, и Москва примет «другие меры и приемы» в отношении западных партнеров. В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил 13 января, что Швеция и Финляндия смогут очень быстро стать членами альянса в случае подачи соответствующих заявок.

О возможном возвращении российских военных на Кубу в ведомстве Сергея Шойгу говорили ещё в 2015 году. О солидарности России с народом Кубы Рябков также заявлял в июле 2021 года. В декабре 2021 года Рябков допускал повторение «карибского кризиса».

Во времена СССР на Кубе в том числе был создан центр радиоэлектронной разведки в Лурдесе. Также на Кубе ВМФ СССР имел военно-морскую базу Сьенфуэгос и узел связи «Прибой» в местечке Эль-Габриэль. Попытка размещения советских ракет на острове едва не привела к ядерной войне в 1962 году.

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Комментарии (17)

shutnik78
ну какие военные на Кубе, а? всё играются в СССР... ну всё бабло, недвижка, дети\внуки, нашей элиты находится под юрисдикцией США\Англии... ну перед кем они пыжаться-то? для передач Скабеевых и Соловьёва? чтоб нищету и голод людей списать на происки запада?
solary
Отличная идея, Венесуэле и Кубе очень пригодятся деньги российских пенсионеров.
Савва Морозов
я же говорю: везём трубы под брезентом, с лёгким сопровождением, типа, что тяжёлые заняты в других морях. америкосы проводят абордаж, с целью опозорить нас, а там - реально трубы. получай деревня трактор, дипломаты должны полоскать горло.
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