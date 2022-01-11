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Дороги в Бугры, Павловск и Агалатово отремонтируют за полмиллиарда рублей

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Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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Три загруженные трассы во Всеволожском и Гатчинском районах Ленобласти ждет ремонт. Будущим летом на них выделят полмиллиарда федеральных субсидий.

Как сообщает 11 января пресс-служба администрации Ленобласти, речь идет об участках дороги на Бугры от проспекта Культуры почти до Корабселек, Красносельского шоссе от Гатчины до Павловска и дороги от Сертолово до Агалатово. В общей сложности будет отремонтировано почти 30 километров региональных трасс. Соответствующее финансовое соглашение было заключено в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» между региональным дорожным комитетом и «Росавтодором».

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В 2021 году по заказу «Ленавтодора» привели в порядок первый участок Красносельского шоссе от Виллози до Вайялово и отрезок дороги Песочное — Киссолово от Агалатово до трассы «Сортавала». Благодаря субсидиям их продолжат ремонтировать и дальше.

Всего в рамках нацпроекта в этом году в Ленобласти планируется отремонтировать около 100 километров региональных трасс.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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Комментарии (5)

***_555
А расширения не будет?
Jame
От Гатчины в Павловск ведет Павловское шоссе. Вот его срочно надо ремонтировать!!! Ни разметки, ни освещения, покрытие аварийноопасное!
f0ntan
Красносельское шоссе из Гатчины ведет в Красное Село, а не в Павловск
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