FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -16
75.13р85.13р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Алкогольное отравление, укусы, взрывы фейерверков. Около 100 детей пострадали в новогодние праздники в Петербурге

В Петербурге около ста детей получили травмы во время новогодних праздников. Об этом 10 января рассказали в пресс-службе детского омбудсмена города.

2
Печать

Юные пациенты попадали в больницы с переломами, укусами собак, травмами от ударов током и неудачных запусков фейерверков, отравлений и «вследствие суицидальных поступков».

«Всего в стационары Петербурга поступил 41 ребенок с отравлениями — состояние большинства оценено как среднее и тяжелое. 18 ребят попали в больницы с алкогольным отравлением. 35 детей получили различные травмы, 18 из них госпитализированы», — добавили в ведомстве.

«Фонтанка» писала, что за праздники в Петербурге и Ленобласти произошло более четырех тысяч ДТП, в которых погибли 18 человек. О главных происшествиях с 31 декабря по 9 января читайте здесь.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

265859857
Дети родились, напились и отравились - и всё при Путине
Grend
Вот вам настоящий ковид
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний