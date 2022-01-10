Алкогольное отравление, укусы, взрывы фейерверков. Около 100 детей пострадали в новогодние праздники в Петербурге

Юные пациенты попадали в больницы с переломами, укусами собак, травмами от ударов током и неудачных запусков фейерверков, отравлений и «вследствие суицидальных поступков».



«Всего в стационары Петербурга поступил 41 ребенок с отравлениями — состояние большинства оценено как среднее и тяжелое. 18 ребят попали в больницы с алкогольным отравлением. 35 детей получили различные травмы, 18 из них госпитализированы», — добавили в ведомстве.



«Фонтанка» писала, что за праздники в Петербурге и Ленобласти произошло более четырех тысяч ДТП, в которых погибли 18 человек. О главных происшествиях с 31 декабря по 9 января читайте здесь.

