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Вакцинация школьников от коронавируса в Петербурге может начаться через неделю

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Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец назвал причину задержки начала вакцинации школьников в Петербурге, которую обещали запустить еще в конце 2021 года — самом начале 2022-го.

«Сейчас проводится исследование той партии вакцины, которую планируется выпустить в оборот. В течение нескольких дней она станет доступна, и можно говорить о том, что в течение недели — десяти дней эти партии могут поступить в Петербург», — заявил Лисовец 10 января на пресс-конференции в ТАСС.

Как писала «Фонтанка», около 240 тысяч петербургских детей в возрасте 12–17 лет могут быть привиты только что зарегистрированным препаратом «Спутник М» уже в ближайшие месяцы.

Вакцина «Спутник М» для детей прошла две фазы клинических испытаний. По предварительным результатам, препарат безопасен и эффективен. В прошлом году его опробовала внучка главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, которой на тот момент было 14 лет. Прививку она перенесла легко.

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Комментарии (13)

Venik
Посмотрел и почитал про побочки у детей от файезера и прочих. А так же про детскую смертность от них. Ну что сказать, страшненько до жути. Но спутник, конечно, совсем другое дело. Ни побочек от него, ни смертей нет категорически. И от заболеваемости спасает только так, эффективность 100%. В общем, удачи, ребята.
265895551
Скорее бы. Обещали ещё в прошлом году. Где записаться-то на прививку?
Клинворд
Фантазёры, если родителей запугали отстранением от работы, то с детьми это не прокатит, любой ребёнок будет рад уйти на дистанционку.
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