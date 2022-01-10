Вакцинация школьников от коронавируса в Петербурге может начаться через неделю

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец назвал причину задержки начала вакцинации школьников в Петербурге, которую обещали запустить еще в конце 2021 года — самом начале 2022-го.



«Сейчас проводится исследование той партии вакцины, которую планируется выпустить в оборот. В течение нескольких дней она станет доступна, и можно говорить о том, что в течение недели — десяти дней эти партии могут поступить в Петербург», — заявил Лисовец 10 января на пресс-конференции в ТАСС.



Как писала «Фонтанка», около 240 тысяч петербургских детей в возрасте 12–17 лет могут быть привиты только что зарегистрированным препаратом «Спутник М» уже в ближайшие месяцы.

