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Вакцина от COVID-19 для подростков «Спутник М» сформировала иммунитет у 93,2% привитых добровольцев

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После вакцинации препаратом для подростков «Спутник М» у 93,2% привитых сформировался клеточный иммунитет против коронавируса. Это следует из инструкции к вакцине, опубликованной в Госреестре лекарственных средств.

«Иммунизация препаратом «Гам-ковид-вак-М» формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев. Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Длительность защиты неизвестна», — говорится в документе.

Препарат рекомендуют применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени, почек и эндокринной системы (нарушениях функций щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, а также в некоторых других случаях. В противопоказаниях указаны тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные, неинфекционные заболевания и обострения хронических.

Беременным делать прививку «Спутником М» можно с 22-х недель — если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Вакцину от COVID-19 для граждан 12–17 лет, разработанную Центром имени Гамалеи, зарегистрировали в России 24 ноября. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что подростков будут прививать только с согласия родителей или их самих (если им больше 15 лет). При этом вакцина поступит в гражданский оборот не раньше декабря.

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Комментарии (10)

Memory17
То есть 7% прошедших вакцинацию и получивших куриный код не выработают иммунитет и спокойно будут везде ходить и если заболели, то заражать других. Прекрасная иллюстрация, что куриные коды ни от чего не защищают и это показушная мера для отчётности чиновников.
265869937
В статье есть все, что нужно знать об этом Спутник М. "Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Длительность защиты неизвестна». И с этими даными, хотят колоть подростков. Дальнейшая дискуссия на эту тему, лишина смысла полностью.
DimDimych
где-то раньше уже слышал про овер 90% эффективности. Кажется, тоже про какой-то спутник.
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