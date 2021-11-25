Вакцина от COVID-19 для подростков «Спутник М» сформировала иммунитет у 93,2% привитых добровольцев

После вакцинации препаратом для подростков «Спутник М» у 93,2% привитых сформировался клеточный иммунитет против коронавируса. Это следует из инструкции к вакцине, опубликованной в Госреестре лекарственных средств.



«Иммунизация препаратом «Гам-ковид-вак-М» формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев. Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Длительность защиты неизвестна», — говорится в документе.



Препарат рекомендуют применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени, почек и эндокринной системы (нарушениях функций щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, а также в некоторых других случаях. В противопоказаниях указаны тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные, неинфекционные заболевания и обострения хронических.

