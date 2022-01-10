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Девятнадцатилетний водитель вылетел на остановку в Челябинске и впечатал пешехода в киоск

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Молодой автомобилист въехал в группу пешеходов на остановке общественного транспорта в Челябинске утром 10 января. Один человек погиб.

Как сообщает 74.RU со ссылкой на ГИБДД, около 11:40 на улице Братьев Кашириных 19-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и вылетел на остановку «Поселок Бабушкина». В этот момент там находились люди. Под колеса машины, со слов очевидцев, попали четверо: мужчина, две взрослые женщины и девушка. Одна из пострадавших пришла в киоск за покупками, остальные ждали транспорт.

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В результате ДТП три человека получили травмы, один погиб. «Там была молодая девушка, ей, похоже, перебило ноги, — цитирует очевидицу портал. — Две взрослые женщины оказались под машиной. Одна умерла сразу, вторую увезла реанимация, она была очень тяжелая. Эта женщина пришла на остановку за хлебом». Судя по фото, погибшая оказалась между машиной и киоском.

По информации портала, стаж за рулем у водителя «Форда» — всего полгода.

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Комментарии (9)

Макет подводной лодки
Что-то не слышно местных виктимблеймеров, не выспались, чтоли?
предлагаю темы, обычные в таких обсуждениях:
- "пешеход прав, но мёртв";
- "на пострадавших не было светоотражающих элементов, они были в капюшоне и т.д."
- "законы физики ко-ко-ко...";
- "выходя к киоску, пешеход должен убедиться в том, что его пропускают";
- "жалко парня, пострадает ни за что..."
265076323
Кто ему права выдал и деньги на машину ?
Annonym
Ахахаха видать у чувака в Момент ДТП , исходом которого Стал 1 Труп =((
Видать играл сей Трек
"Я просто тупо иду по улице братьев Кашириных,
Подходят мусора, говорят зрачки расширены,
Шманают,лапают,спрашивают откуда,
Кто такой,залазят в трусы"
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