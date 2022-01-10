Девятнадцатилетний водитель вылетел на остановку в Челябинске и впечатал пешехода в киоск

Как сообщает 74.RU со ссылкой на ГИБДД, около 11:40 на улице Братьев Кашириных 19-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и вылетел на остановку «Поселок Бабушкина». В этот момент там находились люди. Под колеса машины, со слов очевидцев, попали четверо: мужчина, две взрослые женщины и девушка. Одна из пострадавших пришла в киоск за покупками, остальные ждали транспорт.

Молодой автомобилист въехал в группу пешеходов на остановке общественного транспорта в Челябинске утром 10 января. Один человек погиб.

В результате ДТП три человека получили травмы, один погиб. «Там была молодая девушка, ей, похоже, перебило ноги, — цитирует очевидицу портал. — Две взрослые женщины оказались под машиной. Одна умерла сразу, вторую увезла реанимация, она была очень тяжелая. Эта женщина пришла на остановку за хлебом». Судя по фото, погибшая оказалась между машиной и киоском.

По информации портала, стаж за рулем у водителя «Форда» — всего полгода.