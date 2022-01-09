В Казахстане во время протестов погибли 164 человека

Количество жертв в Казахстане с начала массовых протестов достигло 164 человек. Об этом 9 января в своем телеграм-канале сообщает республиканский государственный телеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные министерства здравоохранения.



В Алма-Аты погибли 103 человека, в том числе 3 детей, 21 жертву насчитали в Кызылординской области, 10 человек погибли в Жамбылской области и 8 — в Алматинской области.

Всего 2 265 в республике обратились за медицинской помощью, из них 1 100 человек в Алма-Ате, около трехсот пострадавших в Алматинской области и по 200 человек в Жамбылской и Кызылординской областях.