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В Казахстане во время протестов погибли 164 человека

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Количество жертв в Казахстане с начала массовых протестов достигло 164 человек. Об этом 9 января в своем телеграм-канале сообщает республиканский государственный телеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

В Алма-Аты погибли 103 человека, в том числе 3 детей, 21 жертву насчитали в Кызылординской области, 10 человек погибли в Жамбылской области и 8 — в Алматинской области.

Всего 2 265 в республике обратились за медицинской помощью, из них 1 100 человек в Алма-Ате, около трехсот пострадавших в Алматинской области и по 200 человек в Жамбылской и Кызылординской областях.

По данным на утро воскресенья, 83 человека в тяжелом состоянии в больницах, всего на лечении в стационарах 719 пострадавших в результате беспорядков.

Ранее детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин подтвердила, что всего с начала протестов погибли три ребенка.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими.

5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков.

Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

Всего, по последним данным, за участие в беспорядках задержаны 4 400 человек, 26 протестующих убиты. В столкновениях погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 пострадали. Общей информации о жертвах среди гражданского населения пока нет.

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Комментарии (3)

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.... вчера.
--- Силовики: ранены более 792 человека (Алма-Ата - 353, Атырау - 35, Талдыкорган - 8, Актобе - 7), погибли - более 31 (Алма-Ата - 20, Шымкент - 4, Талдыкорган - 4, Актобе - 1, Кызылорда - 1, Тараз - 1)
Мирные жители и криминал: ранены более 1353 человек (Алма-Ата - 1020, Кызылорда - 201, Шымкент - 60, Талдыкорган - 14, Тараз - 1)
погибли - более 167 человек (Алма-Ата - 103, Талдыкорган - 12, Тараз - 6)
Апдейт по раненым и погибшим: число пострадавших возросло до 1354 человек, погибших - до 170. Прирост обеих категорий пришелся на Алма-Ату
chip1
Чо то мало жертв, елбасы дал задание убивать всех без предупреждения и переговоров, 20 тыщ террористов, где трупы их?
Чёрт Опасный
Очень уж смахивает на бандитский передел сфер влияния.
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