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Прорыв трубы на Загородном проспекте в Петербурге оставил горожан с холодными батареями

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Жители дома № 21 на Загородном проспекте в Петербурге сидят в холодных квартирах — батареи начали медленно остывать. Как рассказал 8 января вечером «Фонтанке» местный житель Филипп, тепло отключили около 20.00.

«Это происходит уже второй раз за неделю, в прошлый раз тепла не стало 6 января. У нас недавно ребенок переболел гриппом, а сколько еще таких людей есть, которые только оправились от простуды… не у всех имеются обогреватели», — говорит он.

В единой диспетчерской службе управляющей компании «Евро Сити» холодные батареи объясняют прорывом трубы у набережной реки Фонтанки, 88.

Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ненадежный участок трубопровода будут менять. Закончить ремонт и перевести системы отопления в штатный режим собираются к 7:30 9 января.

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Комментарии (3)

264519491
Да сил уже нету с этими батареями, а еще и сказали что никакого перерасчёта не будет, потому что авария! Круто! За месяц мы неделю без отопления, с радиаторами, и со счетом за свет! И с полными квитанциями!
267042105
Да там вечно что то прорывает, управляющая компания дырявые трубы кирпичами подпирают
262224921
Евро Сити, Еврогородничий
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