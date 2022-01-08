Прорыв трубы на Загородном проспекте в Петербурге оставил горожан с холодными батареями

Жители дома № 21 на Загородном проспекте в Петербурге сидят в холодных квартирах — батареи начали медленно остывать. Как рассказал 8 января вечером «Фонтанке» местный житель Филипп, тепло отключили около 20.00.
«Это происходит уже второй раз за неделю, в прошлый раз тепла не стало 6 января. У нас недавно ребенок переболел гриппом, а сколько еще таких людей есть, которые только оправились от простуды… не у всех имеются обогреватели», — говорит он.
В единой диспетчерской службе управляющей компании «Евро Сити» холодные батареи объясняют прорывом трубы у набережной реки Фонтанки, 88.
Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ненадежный участок трубопровода будут менять. Закончить ремонт и перевести системы отопления в штатный режим собираются к 7:30 9 января.