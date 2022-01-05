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Циклон «Юмит» отправил Петербург в заплыв

Уборочная техника не поспевает за циклоном, который принес в Петербург плюсовую погоду. Там, где снег не успели убрать, начинают разливаться реки и ручьи.

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Фотокорреспондент «Фонтанки» днем 5 января отправился в заплыв по центру города. Пройти местами нет возможности из-за растаявшего снега.

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Циклон «Юмит» на пару дней принес в Петербург плюсовую погоду. Сопутствовавшая визиту метель «советует» горожанам пару дней посидеть дома, пока с улиц убирают 10-сантиметровый слой снега. Несмотря на то что с ночи в городе на уборке осадков работает более тысячи единиц техники, там, куда снегоуборщики не дошли, образовались реки, озера и ручьи.

Особо тяжко приходится в таких условиях пенсионерам и женщинам с колясками. Не везет и дорожным знакам. Однако буквально через пару дней ситуация изменится, и в Петербург вернутся морозы. А с ними, видимо, и внеплановые катки.

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Комментарии (9)

angel of death
31 год как всегда город не готов к снегу... как СССР распалось - так началось: "это не мы, мы не знали что снег будет, ой-ёй мы всё исправим.... " - куча гнилых отмаз старых пердунов у руля...
Dim22
Странный 10см снег , метель все говорят но ни кто не видел.
тов
Заплыв, заплыв.

Про QR-коды почему замолчали?

Что с ними происходит?
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