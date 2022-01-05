Циклон «Юмит» отправил Петербург в заплыв

Циклон «Юмит» на пару дней принес в Петербург плюсовую погоду. Сопутствовавшая визиту метель «советует» горожанам пару дней посидеть дома, пока с улиц убирают 10-сантиметровый слой снега. Несмотря на то что с ночи в городе на уборке осадков работает более тысячи единиц техники, там, куда снегоуборщики не дошли, образовались реки, озера и ручьи.



Особо тяжко приходится в таких условиях пенсионерам и женщинам с колясками. Не везет и дорожным знакам. Однако буквально через пару дней ситуация изменится, и в Петербург вернутся морозы. А с ними, видимо, и внеплановые катки.