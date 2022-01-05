На Лесном проспекте дорожный знак убрали вместе со снегом

В Выборгском районе снегоуборщик вместе с горой снега «убрал» и дорожный знак.
Как рассказали «Фонтанке» 5 января читатели, поверженный «Пешеходный переход» они наблюдали около трех часов дня на пересечении Лесного проспекта и Тобольской улицы.
Илья Выдревич
Уборочная техника счищала снег на тротуаре. Проверила на прочность и знак. Проверку он не прошел.
Комблаг сообщал, что циклон принес с собой 10-сантиметровый слой снега, с которым с утра боролись более тысячи единиц техники и не меньше дворников. Из-за непогоды в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности.