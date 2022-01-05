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На Лесном проспекте дорожный знак убрали вместе со снегом

Несколько сотен машин продолжают чистить дороги Петербурга после ночного снегопада. На севере города заодно снесли и дорожный знак.

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В Выборгском районе снегоуборщик вместе с горой снега «убрал» и дорожный знак.

Как рассказали «Фонтанке» 5 января читатели, поверженный «Пешеходный переход» они наблюдали около трех часов дня на пересечении Лесного проспекта и Тобольской улицы.

Илья Выдревич

Уборочная техника счищала снег на тротуаре. Проверила на прочность и знак. Проверку он не прошел.

Комблаг сообщал, что циклон принес с собой 10-сантиметровый слой снега, с которым с утра боролись более тысячи единиц техники и не меньше дворников. Из-за непогоды в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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Комментарии (3)

Steelpain
ага, более тысячи
Abu-Denis
" с утра боролись более тысячи единиц..."

Чего с ним бороться-то. Сгребай да вывози. Рутинная работа.
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