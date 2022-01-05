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«Жёлтый» уровень погодной опасности в Петербурге продлён

В Санкт-Петербурге из-за неблагоприятной погоды «жёлтый» уровень погодной опасности продлевается до полудня 7 января. Он будет действовать весь сегодняшний и завтрашний день.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает 5 января пресс-служба администрации губернатора со ссылкой на Росгидрометцентр, причиной стала сильная гололедица.

«Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо проявлять пешеходам», — отмечается в сообщении.

«Желтый» — второй уровень опасности, он соответствует потенциально опасной погоде. Его объявили вчера в преддверии сильных снегопадов.

Напомним, сильным снегом и плюсовой температурой Петербург и Ленобласть обязаны циклону «Юмит». Уже через пару дней может резко похолодать. За последние несколько часов циклон засыпал дороги 10-сантиметровым слоем снега.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

Mil Muertes
И сильная, мощная такая ГолоЛеди(ца) 💪👩‍🦳👊
тов
Как изменился мир.

Насморк останавливает экономики ведущих стран.

Зима и снег в россии вызывают панику.

Точно не наполеон и адольф всем этим рулят с того света?
199236788
Фигасе... Это Питер, детка! Не, это Россия!
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