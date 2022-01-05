«Жёлтый» уровень погодной опасности в Петербурге продлён

Как сообщает 5 января пресс-служба администрации губернатора со ссылкой на Росгидрометцентр, причиной стала сильная гололедица.



«Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо проявлять пешеходам», — отмечается в сообщении.



«Желтый» — второй уровень опасности, он соответствует потенциально опасной погоде. Его объявили вчера в преддверии сильных снегопадов.



Напомним, сильным снегом и плюсовой температурой Петербург и Ленобласть обязаны циклону «Юмит». Уже через пару дней может резко похолодать. За последние несколько часов циклон засыпал дороги 10-сантиметровым слоем снега.

