Одним днём не обойдётся. Снегопад в Ленобласти будет затяжным, затем столбик термометра рухнет

5 и 6 января ожидается снег, местами сильный снег, налипание мокрого снега, гололёд. На дорогах гололедица, сложная обстановка, отмечается в сообщении.
Готовиться надо не только к осадкам, но и к скачку температуры. Если завтра, по прогнозу СЗ УГМС, в Петербурге и Ленобласти ожидается до 0 — плюс 1, то 6 января в Ленобласти уже до минус 8 градусов, а в ночь на 7-е — до минус 19. В Петербурге температура за несколько часов (6–7 января) тоже может упасть сразу на 10 градусов.
В Петербурге, напомним, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.