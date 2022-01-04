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Одним днём не обойдётся. Снегопад в Ленобласти будет затяжным, затем столбик термометра рухнет

ГУ МЧС по Ленинградской области 4 января объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Сильный снег ФГБУ «Северо-Западное УГМС» обещает не только завтра, но и 6 января.

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5 и 6 января ожидается снег, местами сильный снег, налипание мокрого снега, гололёд. На дорогах гололедица, сложная обстановка, отмечается в сообщении.

Готовиться надо не только к осадкам, но и к скачку температуры. Если завтра, по прогнозу СЗ УГМС, в Петербурге и Ленобласти ожидается до 0 — плюс 1, то 6 января в Ленобласти уже до минус 8 градусов, а в ночь на 7-е — до минус 19. В Петербурге температура за несколько часов (6–7 января) тоже может упасть сразу на 10 градусов.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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В Петербурге, напомним, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Фото: Дорожный инспектор
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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