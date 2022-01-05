FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -4
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Циклонический вихрь насыпал на дороги Петербурга 10-сантиметровый слой снега

Более тысячи машин чистят улицы Петербурга после ночного снегопада.

3
Печать
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству 5 декабря, с ночи в городе на уборке снега работают специализированные машины и дворники.

Циклон, который сопровождался снегопадом продолжительностью несколько часов, засыпал дороги 10-сантиметровым слоем снега. После его начала 4 декабря на дороги вышли 1 063 единицы уборочной техники. А утром улицы Петербурга чистили 1 056 единиц техники и 1 068 работников ручного труда.

За сутки в снегоплавильни отправили свыше 45,7 тыс. кубометров снега, а всего с конца ноября — более 1 млн 480 тыс. кубов. Это больше, чем за всю прошлую зиму.

По данным комблага, всего с начала зимнего периода высота снега в Петербурге превысила 1 метр.

Напомним, сильным снегом и повышенной температурой Петербург и Ленобласть обязаны циклону «Юмит». Уже через пару дней может резко похолодать.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

161563662
(высота снега в Петербурге превысила 1 метр) это каким метром меряли, в лес зайдите, там максимум 0,25.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний