Циклонический вихрь насыпал на дороги Петербурга 10-сантиметровый слой снега

Как сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству 5 декабря, с ночи в городе на уборке снега работают специализированные машины и дворники.

Циклон, который сопровождался снегопадом продолжительностью несколько часов, засыпал дороги 10-сантиметровым слоем снега. После его начала 4 декабря на дороги вышли 1 063 единицы уборочной техники. А утром улицы Петербурга чистили 1 056 единиц техники и 1 068 работников ручного труда.



За сутки в снегоплавильни отправили свыше 45,7 тыс. кубометров снега, а всего с конца ноября — более 1 млн 480 тыс. кубов. Это больше, чем за всю прошлую зиму.

