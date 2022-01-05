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В Петербурге уже плюс, хоть и идёт сильный снег. Синоптики обещают рекорд — не температурный

Тёплый сектор «Юмита» продолжает заносить Петербург снегом при аномально высокой температуре. А вот давление сегодня на редкость низкое.

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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 января будет облачно, мокрый налипающий снег, слабый гололёд, от минус 1 до плюс 1 градуса. По данным на 10 часов, в городе плюс 0,9 градуса. Ветер днём южный, юго-западный, слабый.

По данным «Яндекса», сегодняшние 0 градусов на 8 градусов выше климатической нормы, но ощущаются как минус 5 при высокой влажности воздуха — 94%.

Погоду формирует уже знакомый нам тёплый сектор обширного циклонического вихря «Юмит», поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он обещает от 0 до 2 градусов тепла. Атмосферное давление, по его словам, будет падать и составит 739 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

«Яндекс» предсказывает рекорд для 5 января: самое низкое давление за 55 лет. «Ожидается, что барометр покажет 736 мм рт. ст. Это 3-й рекорд за неделю, на 7 мм ниже, чем было вчера», — отмечает сервис.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Дорожный инспектор
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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