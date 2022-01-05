В Петербурге уже плюс, хоть и идёт сильный снег. Синоптики обещают рекорд — не температурный

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 января будет облачно, мокрый налипающий снег, слабый гололёд, от минус 1 до плюс 1 градуса. По данным на 10 часов, в городе плюс 0,9 градуса. Ветер днём южный, юго-западный, слабый.



По данным «Яндекса», сегодняшние 0 градусов на 8 градусов выше климатической нормы, но ощущаются как минус 5 при высокой влажности воздуха — 94%.

Погоду формирует уже знакомый нам тёплый сектор обширного циклонического вихря «Юмит», поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он обещает от 0 до 2 градусов тепла. Атмосферное давление, по его словам, будет падать и составит 739 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

